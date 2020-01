John Millman: “Je suis déçu. J’ai tout donné et je n’ai pas pu gagner”

Sans doute, John Millman Il a quelque chose qui rend Federer mal à l’aise. Chaque fois que l’Australien lui faisait face, cela rendait les choses extrêmement compliquées. Aujourd’hui, il a caressé la victoire avec ses doigts pour le vaincre en Slam pour la deuxième fois, mais est resté aux portes après avoir monté 8-4 dans le cinquième set supertiebreak. Malgré sa belle performance, Millman a dit qu’il était parti triste.

Sensations “Déçu. J’ai tout laissé là et je n’ai pas pu gagner.”

Selon lui, que lui est-il arrivé après ce 8-4. “Jusque-là, je jouais bien, avec des droits croisés, parallèles, de bons volley-ball … Je ne sais pas. C’est ce que les grands joueurs ont. Je devrais revoir le jeu mais ce n’est pas que j’ai commis une double faute ou une erreur claire de première mais que Nous avons eu des échanges de 10, 15 ou 20 coups. Je pense qu’avec 8 matches j’ai eu une chance mais il a lancé une très bonne volée et bien que je me sois bien, il s’est enfui. Avec 8-9 il a très bien joué, avec un bon choix. Rien à faire là-bas Pour ceux qui comprennent le tennis, ils sauront qu’il n’y avait rien de mal. “

Si vous pensez que vous avez tout fait correctement. “Oui, mais la défaite fait toujours mal pour être honnête. Je préférerais perdre 10-5 que ça. Ça aurait été génial de l’avoir retiré, as et prêt, mais cela ne s’est pas produit. J’ai joué un grand tennis jusqu’à mon arrivée mais j’aurais aussi pu perdre dans la salle” ensemble et j’ai tout renversé. J’ai tout donné. “

Commentaires sur les stands. “J’ai adoré le soutien que j’avais. Roger en avait probablement un peu plus aujourd’hui. Il y avait un gars qui me disait des choses pour me distraire. J’adore jouer en Australie bien que nous n’ayons pas la chance de le faire très souvent. Je pense que les Australiens ont un désavantage avec ça parce que Je donne tout cela quand je joue ici. Je suis reconnaissant qu’il y ait des gens qui sont restés si tard pour me soutenir. “

.