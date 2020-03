John Millman n’est pas satisfait des arrangements de pratique à Indian Wells

Lorsque les organisateurs du BNP Paribas Open à Indian Wells ont décidé d’annuler le tournoi en raison de l’épidémie de coronavirus, ils ont déclaré que les joueurs pourraient utiliser les courts pour s’entraîner. Cependant, l’Australien John Millman n’a pas eu une bonne expérience lors de l’organisation de son entraînement sur le site du tournoi lundi qu’il a publié sur son compte Twitter.

L’Australien a été refusé de jouer à son heure d’entraînement prévue parce que son partenaire, une tête de série lors de l’événement, n’a pas été en mesure de le faire et le terrain était réservé à un joueur de haut niveau ou à un ancien champion – quelque chose qui n’a pas bien fonctionné avec le N ° mondial

43. Millman a commenté: “Destiné à frapper avec un tmrw à forte teneur en graines. Cette personne a annulé aujourd’hui, évidemment parce qu’il n’y a plus de tournoi. Entraînement éclairé J’utiliserais encore le temps et le terrain car je suis toujours là. Je n’ai pas ce temps ni ce terrain parce que je ne suis pas un joueur de haut niveau ou un ancien champion.

Même quand il n’y a plus de tournoi, le parti pris est fort … classe “Son tweet a également suscité une certaine réaction des joueuses de la WTA Ellen Perez et Vania King, qui ont parlé de leurs expériences à l’US Open et à Wimbledon.

À l’US Open 11 ‘, on m’a dit la même chose, quand j’ai dit que j’avais gagné le double l’an dernier, il a dit: “le double ne compte pas” V – Vania King (@ queen_v21) 10 mars 2020

Cmon Johnny, ces joueuses de tête de série ont besoin de ce terrain pour s’entraîner en 2021 @BNPPARIBASOPEN duhhhh – Ellen Perez (@ EllenPerez95) 10 mars 2020

J’adore Wimbledon quand ils disent “êtes-vous un joueur ou un qualifié”.

Oh, je suis désolée de ne pas avoir réalisé que les qualifications ne sont pas des joueurs 🤦‍♀️ – Ellen Perez (@ EllenPerez95) 10 mars 2020