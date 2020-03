John Millman parle de la difficulté de réussir au tennis

L’Australien John Millman, 30 ans, insiste sur le fait qu’il n’est pas facile de faire du tennis, mais il sera satisfait de lui-même tant qu’il fera de son mieux. Dans sa contribution pour Dumbo Feather, le numéro 43 mondial Millman a admis que la période la plus difficile de sa carrière avait eu lieu en 2014.

À l’époque, l’Australien a connu beaucoup de succès sur les tournées Challenger et ITF, mais il a déchiré le labrum de son épaule droite. Avec l’aide des proches, l’Australien est allé trouver une solution et il a fini par se remettre de la blessure.

Depuis lors, Millman a terminé deuxième à deux finales de l’ATP et a atteint le sommet de sa carrière au 33e rang mondial. La meilleure victoire de l’Australien en carrière est survenue à l’US Open 2018, quand il a stupéfait Roger Federer, record 20 fois champion du Grand Chelem.

“Il n’y a aucune garantie dans le tennis. C’est un sport de haut niveau où probablement seulement 100 joueurs gagnent une vie décente et les autres l’abandonnent en essayant de percer. La plupart jouent toute leur carrière et ne font jamais le tableau principal d’un grand chelem – un point ici et là peut faire toute la différence “, a déclaré Millman dans sa contribution pour Dumbo Feather.

“Ce que vous pouvez faire, c’est contrôler les contrôlables. Vous pouvez vous entourer de bonnes personnes. Vous pouvez vous pousser le plus fort possible et vous approcher chaque jour avec l’intention de vous améliorer un peu. Peut-être que vous ne réussirez pas à atteindre vos objectifs, mais vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez.

Pour moi, c’est extrêmement satisfaisant. C’est ce que j’ai réalisé qui me rendrait heureux: faire tout ce qui est possible et si je m’arrêtais court, tant pis, mais au moins je lui ai donné une vraie fissure.