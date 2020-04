John Millman rappelle sa victoire sur Roger Federer à New York

John Millman a remporté l’une des victoires les plus surprenantes de ces dernières années à l’US Open 2018 en battant le quadruple champion Roger Federer en quatre sets pour atteindre les quarts de finale. L’ancien numéro 1 mondial a payé le prix fort de l’humidité de cette étrange soirée new-yorkaise, dont l’Australien se souvient encore avec un immense plaisir.

“Je pense que l’une des choses les plus importantes de votre carrière dans le tennis et ce que je veux en retirer quand j’aurai terminé, c’est quelques petites photos que vous stockez dans la banque de mémoire”, a déclaré Millman à ATPTour.com.

“Je garde toujours ce point de match quand j’ai gagné celui-là et c’est quelque chose que j’espère emporter avec moi longtemps après le tennis” – a déclaré Millman. “Vous essayez juste de vous dire quand vous marchez sur ce terrain échauffez-vous pour essayer de faire bouger les pieds et essayez de vous familiariser avec votre environnement le plus rapidement possible, car c’est différent », a déclaré Millman.

“C’est un stade gigantesque et c’est l’un de ces endroits que vous regardiez quand vous étiez enfant”. Le n ° 55 mondial n’avait en aucun cas écrasé au préalable un adversaire contenu dans le Top 10 du classement ATP (0-10). «J’ai probablement de la chance de l’avoir affronté auparavant et je l’ai affronté à Brisbane où il y avait pas mal de pression sur moi parce que vous jouez à la maison et la dernière chose que vous voulez faire est de vous faire fouetter devant votre public et votre soutien à domicile », a ajouté Millman.

“Je me sentais donc comme si je l’avais joué sous un peu de pression avant et cela a certainement aidé à entrer dans ce match”