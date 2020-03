John Millman s’en prend aux citoyens pour leur irresponsabilité face à la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a déjà déchiré une population mondiale stupéfaite et son bilan augmente de jour en jour. L’Australie a également vu une recrudescence des cas de coronavirus dépassant plus de 1000 cas à l’échelle nationale. La star du tennis australien John Millman a fouillé les gens qui affluent dans les espaces publics pendant la pandémie.

L’Australie a déjà bouclé sa frontière, interdisant l’entrée aux non-résidents. Cette décision est intervenue dans l’espoir d’endiguer la montée des infections à COVID-19 dans le pays. Cependant, les citoyens se rassemblent toujours dans les lieux publics, ne respectant pas la réglementation.

«Les Australiens affluent en masse vers la plage»: John Millman

“On nous montre quotidiennement des images des effets du COVID-19 et les Australiens affluent en masse vers la plage”, a écrit Millman sur Twitter.

L’Australie a interdit les rassemblements en plein air de plus de 500 personnes dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus. Bien que de grandes foules se rassemblent toujours sur les plages de Sydney, bafouant les conseils pour rester à l’intérieur. Des images de Bondi Beach à Sydney ont montré que les nageurs, les surfeurs et les baigneurs s’entassaient en grand nombre sur le sable.

De plus, les gens font la queue pour entrer dans les épiceries pour faire le plein d’articles d’usage quotidien. Les lignes s’étiraient sur des centaines de mètres dans certains cas, alors que les acheteurs essayaient de garder leurs distances les uns des autres.

Cependant, le Premier ministre australien Scott Morrison avait laissé échapper les stockeurs qui ont dépouillé les rayons des supermarchés en pleine crise des coronavirus. La flambée des achats de panique a induit des changements sans précédent dans le comportement des consommateurs dans le pays.

“Arrêtez la thésaurisation”, a déclaré Morrison. “Je ne peux pas être plus direct à ce sujet. Arrête ça. Ce n’est pas sensé, ce n’est pas utile et c’est l’une des choses les plus décevantes que j’ai vues dans le comportement australien en réponse à cette crise. »

«Ce n’est pas ce que nous sommes en tant que peuple. Ce n’est pas nécessaire. Ce n’est pas quelque chose que les gens devraient faire », a-t-il ajouté.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Australie est passé au-dessus de 1000. Par mesure de précaution, le gouvernement NSW a annoncé que toute plage de plus de 500 devrait être fermée. Le développement a suivi des photos d’une plage bondée de Bondi. En conséquence, de nombreuses plages les plus célèbres de Sydney ont été fermées dimanche.

Beaucoup plus de célébrités australiennes devraient suivre John Millman et exhorter les citoyens à rester chez eux. Les gens devraient prendre des mesures de précaution pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

