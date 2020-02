John Newcombe: Andy Murray a peu de chances de rivaliser avec les meilleurs à nouveau

John Newcombe estime qu’Andy Murray “ne va pas s’améliorer” au tennis et a peu de chances de rivaliser de manière cohérente avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

Après avoir subi une chirurgie de resurfaçage de la hanche début 2019, Murray a fait un retour réussi au cours de la seconde moitié de la saison et a poursuivi ses matchs à l’Open européen en octobre, son premier titre depuis début 2017.

Cependant, il a été blessé lors de la Coupe Davis et n’a pas encore mis les pieds sur le terrain car il s’est retiré d’une série de tournois, dont l’Open d’Australie.

Andy Murray a conseillé d’utiliser la saison sur terre battue comme préparation pour Wimbledon

Sa date de retour n’a pas encore été confirmée, mais Newcombe, septuple vainqueur du Grand Chelem, prévient qu’il ne sera plus jamais le même.

“Je ne vois pas comment Andy Murray pourra jamais redevenir le joueur qui lui a donné son âge et la nature chronique de sa blessure à la hanche”, a déclaré le triple vainqueur de Wimbledon à Herald et Times Sport.

«À son âge, il faut plus de temps pour récupérer, donc je ne pense pas qu’il puisse gagner plus de tournois du Grand Chelem et rivaliser régulièrement avec Djokovic, Nadal et même Federer qui est au crépuscule de sa carrière.

«J’ai prédit il y a environ 10 ans qu’Andy prendrait sa retraite après avoir remporté deux ou trois tournois majeurs et c’est exactement ce qu’il a fait.

“Mais il a subi une grave blessure et à 32 ans, il ne va pas aller mieux.”

