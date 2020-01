Joli geste de Nadal avec un capteur de balle qu’il a accidentellement touché

Raphael Nadal Il a de nouveau conquis le public australien avec sa livraison sur les rails, mais aussi avec des gestes de grande sportivité et de complicité avec les personnes présentes. Dans le troisième set de son duel Open d’Australie 2020 avec Federico Delbonis, quand le jeu était en train de mourir, il a frappé un repos d’entraînement tard et son coup puissant était de s’écraser sur la tête d’un garçon de balle. Il est immédiatement venu la réconforter et est venu l’embrasser sur la joue. À la fin de la partie, il lui a donné son bracelet et s’est de nouveau excusé.

