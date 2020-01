Jon Bernthal jouera le rôle d’entraîneur de Vénus et Williams dans le film “King Richard”

Le célèbre acteur Jon Bernthal est très proche de rejoindre Will Smith dans «King Richard», le film qui décrira comment le père de Vénus et Serena Williams les a transformés en légendes du monde du tennis.

Si les négociations se déroulent bien entre Bernthal et Warner Bros – les producteurs de “ King Richard ” -, l’acteur incarnera Rick Macci, l’entraîneur qui a repéré le talent à gogo dans les sœurs Williams puissantes et remarquablement athlétiques depuis qu’elles étaient petites filles, Deadline rapports.

En plus de préparer le terrain pour les carrières illustres de Vénus et de Serena, Macci a formé trois autres joueurs de tennis classés au premier rang de sa carrière – Andy Roddick, Jennifer Capriati et Maria Sharapova. Jon Bernthal est également connu pour ses rôles dans ‘The Walking Dead’, ‘Le Loup de Wall Street’, ‘Fury’, ‘The Accountant’, ‘Baby Driver’ et, plus récemment, dans le film nominé aux Oscars ‘Ford v Ferrari ‘.

Le rôle principal du film, Richard – le père de Vénus et Serena Williams – sera joué par Will Smith, le prince frais de Bel-Air, qui vient de frapper les théâtres en jouant dans le tout nouveau “ Bad Boys for Life ” aux côtés de son long -amitié et comédien Martin Lawrence.

“Un regard sur la façon dont les superstars du tennis Venus et Serena Williams sont devenues ce qu’elles sont après l’entraînement de leur père Richard Williams”. est le scénario du film sur IMDB.