Jonas Bjorkman joue au tennis en fauteuil roulant pour promouvoir les parasports en Suède

L’ancien numéro 4 mondial Jonas Bjorkman a participé à une partie de tennis en fauteuil roulant avec la star suédoise de tennis en fauteuil roulant Rebecka Sternisa Bellander, 25 ans, quintuple championne suédoise de tennis en fauteuil roulant et l’un des principaux joueurs suédois de parasports.

Le match faisait partie des efforts de Toyota et du Comité paralympique suédois pour accorder aux parasports l’attention qu’elle mérite. Le but est d’inciter plus de gens à pratiquer le parasport en Suède. Toyota Suède soutient le Comité paralympique suédois dans ses efforts pour développer le sport parasport suédois vers plus de praticiens, plus d’associations et un plus grand intérêt public.

Voici un aperçu de la vidéo.