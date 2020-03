Jordanne Whiley, championne du Grand Chelem en fauteuil roulant, sur l’équilibre entre le sport professionnel et la maternité

Sarah Edworthy a rattrapé Jordanne Whiley, double championne paralympique et 11 fois championne du Grand Chelem en fauteuil roulant, pour parler de la façon dont elle parvient à trouver l’équilibre entre être une athlète professionnelle à temps plein et mère de son jeune fils Jackson.

Le pub avait été réservé pour un grand déjeuner de fête en famille, mais aujourd’hui [Sunday] Jordanne Whiley observera plutôt la fête des mères à longue distance. Suivant les conseils de la LTA pour les concurrents en fauteuil roulant à respecter les directives de distanciation sociale pendant la crise des coronavirus, la championne du double féminin de l’Open d’Australie de 2020 en Grande-Bretagne sera FaceTiming sa mère de sa maison à South Oxford, et manquera malheureusement le plaisir d’être avec Juliein alors que sa mère ouvre le panier de choses préférées, elle l’a emballé comme un signe spécial d’appréciation.

Les personnes en tournée en fauteuil roulant savent que les Whileys sont un groupe restreint. “Ma mère a abandonné le travail afin qu’elle puisse prendre soin de moi quand je suis née”, explique Jordanne, qui, comme son père Keith, est née avec la maladie des os fragiles. “Elle a tout sacrifié pour que je puisse jouer au tennis. Elle m’a emmené à des cours, à des tournois et depuis que Jackson est née en janvier 2018, elle vient avec moi pour s’occuper de lui. Elle est inestimable. “

Pour s’assurer que Jordanne se repose correctement afin de faire de son mieux pendant les tournois, Julie reste avec Jackson dans une chambre d’hôtel séparée. «Quand je participe à des compétitions, je m’entraîne, je m’échauffe, je me refroidis, je récupère et je m’assure que je reçois la bonne nourriture au bon moment. Il aime sa nounou, et cela me donne la tranquillité d’esprit de savoir que je peux faire tout cela pendant qu’il est joyeusement diverti. »

Cette dynamique de soutien maternel de longue date continue d’évoluer, permettant à Jordan de poursuivre ses objectifs compétitifs en équilibre avec une vie domestique heureuse. Il y a seulement sept semaines à Melbourne, elle a remporté son premier titre du Grand Chelem en tant que mère (en partenariat avec Yui Kamiji pour décrocher leur 10e titre du Chelem ensemble) – tandis que, au Royaume-Uni, Julie avait emménagé chez Jordanne pendant trois semaines pour sur les arrangements de garde d’enfants de Jackson.

La victoire à l’Open d’Australie a été émouvante à plusieurs niveaux. Le triomphe du Grand Chelem, battant les têtes de série Diede De Groot et Aniek Van Koot des Pays-Bas 6-2 6-4, maintient Jordanne sur la bonne voie vers son objectif de figurer sur un podium en simple aux Jeux paralympiques. Mais l’absence de trois semaines à la maison lui a fait manquer le deuxième anniversaire de Jackson. «Ça fait longtemps que je suis loin de lui, et j’ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile», concède-t-elle.

Avant de se rendre à Melbourne, elle avait dit à son entraîneur et fiancé, Marc McCarroll, que si elle devait s’éloigner de leur fils, elle devrait tout mettre en œuvre. Apporter son 11e trophée du Grand Chelem a certainement contribué à justifier cette décision. De même, les encouragements de l’anniversaire du petit Jackson ont également été faits via un chat vidéo mis en place par la nounou Julie. “Il m’a juste dit de jouer au tennis, alors c’est ce que j’ai fait!”

Le retour de Jordanne au tennis international a connu un succès étonnant, malgré ses attentes lorsqu’elle a repris la compétition en février 2019. «J’avais gagné deux pierres, j’étais inapte, j’étais inquiet pour la logistique de voyager avec un bébé et inquiet de devoir passer du temps loin de lui. C’est le soutien de ma famille qui m’a aidé à démarrer », se souvient-elle. «Mais il y a eu un changement immédiat dans mon tennis. Lors des deux premiers tournois, j’ai gagné un et j’ai terminé deuxième dans l’autre en battant les cinq meilleurs joueurs du monde… et j’espérais juste terminer un tour! »

Aujourd’hui âgée de 27 ans, Jordanne voit sa vie au tennis avant et après la maternité comme deux carrières différentes. «J’étais un joueur de tennis différent auparavant. Devenir mère m’a tellement changé, personnellement et au travail. Je me préfère maintenant… Être responsable d’un enfant change vos priorités et votre façon de penser et de percevoir le monde. Je suis plus calme, j’ai plus de respect pour les gens, je suis plus gentil avec moi-même, et tout cela se traduit par un travail plus dur sur le terrain. Ne pas vouloir perdre de temps quand je suis loin a vraiment aidé mes performances. “

Depuis son retour de congé de maternité, elle a remporté sept titres en simple et huit titres en double. «J’attribue mes réalisations à ma mère», dit-elle.

«Elle fait littéralement tout avec Jackson pour me permettre de m’entraîner et de concourir. Elle voyage de Birmingham pour y séjourner deux nuits chaque semaine. Quand je compétitionne à l’étranger, elle vient pour une, deux, voire trois semaines à la fois. Sans son aide, j’aurais dû me retirer. Elle aide à maintenir l’équilibre pour moi en tant que maman qui est aussi une athlète. Je ne suis pas devenue maman pour ne pas être là. “

Une partie de ce changement de perspective découle d’une nouvelle motivation. Elle était enceinte de 11 semaines lorsqu’elle et Kamiji ont remporté leur quatrième titre en double à Wimbledon en 2017. Joue-t-elle pour elle-même ou pour son fils? «Un mélange des deux», dit-elle. «La raison pour laquelle je suis revenu après la naissance de mon fils était de continuer à poursuivre mon objectif de vie, qui est d’être sur le podium en simple aux Jeux paralympiques. C’est mon objectif ultime de compétition. Mais je veux aussi que Jackson fasse l’expérience de me voir, ainsi que d’autres personnes handicapées, parcourir le monde, concourir et suivre nos rêves. Je ne veux pas qu’il grandisse en entendant que le tennis était quelque chose que j’ai fait. “

La pandémie du virus corona a rendu ces temps incertains. Le calendrier du tennis est suspendu; le sort des Jeux de Tokyo reste indéterminé. Mais avec le soutien indéfectible de sa mère, les objectifs de Jordanne Whiley pour 2020 sont – jusqu’à présent – toujours en place. Faire face à l’incertitude est le défi. “Je suis un planificateur, un organisateur. J’aime un emploi du temps. J’avais ce plan de faire mes tournois, de bien jouer. On se marie à la fin de l’année, il y a une nuit de poule, un cerf, une lune de miel… et puis j’allais voir où j’étais en termes de tennis parce que je ne me vois pas continuer à en faire un autre cycle de quatre ans. Maintenant, il est question de déplacer les Jeux, et c’est devenu vraiment, vraiment stressant. »

La Fête des Mères 2020 sera une journée de répit, appréciant le temps passé avec son tout-petit. “Jackson est un petit garçon typique, une boule d’énergie, et il ne s’arrête jamais. Cela rend l’auto-isolement assez difficile! Mais ce sera bien de faire des choses amusantes avec lui – la cuisson et la peinture. Il aime m’aider à faire des gâteaux et des biscuits; il aime faire toute l’agitation et la décoration. Notre maison va déborder de choses douces, mais nous avons un beau grand trampoline dans le jardin pour qu’il puisse brûler une partie de cette énergie. »

