Jordi Cambra et les conséquences de ne pas jouer à Godó

Le président du RCT Barcelona-1899, Jordi Cambra a accordé une interview à Mundo Deportivo, où il a analysé l’annulation de l’édition de Barcelone Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2020. La menace du coronavirus a provoqué une interruption du circuit ATP d’au moins six semaines, ce qui a provoqué la tenue du tournoi à Barcelone, il doit fermer ses portes pour la première fois de son histoire, empêchant ainsi ses fans de voir des joueurs de la stature de Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas, entre autres.

Cambra a avoué ne pas avoir été surpris par cette annonce, car il y avait eu des discussions plusieurs jours avant que le circuit ne s’arrête un certain temps à cause de la pandémie: “Tout indiquait que cela allait se produire. La décision prise par l’ATP C’était le bon pour le bien des joueurs, les tournois et aussi pour les fans. Pour le tournoi c’était très bien de le savoir bien à l’avance, car il faut travailler pour que les pertes soient le moins possible. “

Le président du club reconnaît l’impact moral que le tournoi n’aura pas: “Comme toute annulation aura des effets économiques négatifs, nous travaillons à en faire le moins possible. En plus de la sphère économique, cette annulation a un effet moral, puisque que pour nous, le Conde de Godó est une grande fête, ayant les meilleurs joueurs de tennis du monde dans nos installations, et le fait est que la grande majorité des joueurs sont ravis de nos fonctionnalités et veulent toujours répéter pour les prochaines éditions “.

Cambra a également précisé que l’organisation du tournoi n’avait à aucun moment envisagé d’annuler le tournoi pour plus tard: “Il n’a pas non plus envisagé de voir à quel point le calendrier ATP était comprimé. A Indian Wells, il a été question de jouer le tournoi à huis clos parce que le la grande majorité des joueurs étaient là à s’entraîner, mais ne pas avoir l’unanimité des joueurs n’était pas valorisé. Il est très difficile de reporter le Godó pour plus tard. Vous pouvez le faire s’il est resté un ou deux jours, mais une semaine entière est pratiquement impossible “, conclu.

.