José Acasuso et Guido Pella, une paire qui va à plus

Combien de joueurs dans l’histoire n’auront pas atteint leur plein potentiel pour ne pas avoir trouvé le bon environnement, l’entraîneur idéal ou la maturité exacte pour faire le dernier saut. Peu pensaient que Guido Pella Un jour, il mettrait ses pieds dans le top20 mondial, sûrement pas lui-même, jusqu’à ce que José Acasuso est entré dans sa vie et a commencé à mettre les pièces en place. Dans une interview avec Page 12, le «Chucho» avoue comment il a réussi à installer cette confiance dans la tête de Guido pour briser son plafond, en plus de passer en revue des moments inoubliables qu’il a vécus en tant que joueur.

«Guido est une personne qui s’identifie beaucoup avec moi, il aime que je lui dise ce que j’ai vécu en tant que joueur, surtout quand les choses ne vont pas bien et qu’il a certains doutes. Il aime entendre ce que j’ai ressenti dans ces moments puis nous regardons comment il peut s’améliorer en tant que joueur. Depuis lors, il a beaucoup grandi mais il manque toujours, nous allons dans cette direction. La bonne chose est que Guido est convaincu et fait confiance à ce que je lui dis », souligne le missionnaire de 38 ans.

Avec ce message, il était impossible que les choses ne s’améliorent pas, au point de faire de Pella l’une des révélations de l’année précédente. «Je lui ai dit qu’il devait améliorer certaines choses du côté sportif, en particulier qu’il devait être plus agressif. Le tennis d’aujourd’hui se joue différemment. Guido a toujours été un joueur très solide et très bon physiquement, mais avec ça il avait un plafond. Du côté mental, il n’avait pas la conviction qu’il pouvait être dans le top 25, mais il l’a fait. Ce fut un travail difficile mais les résultats sont venus rapidement », explique celui qui est également devenu numéro 20 au classement ATP.

Et bien sûr, en tant que joueur qu’il était, à ses côtés, il sera toujours accompagné des meilleures expériences qu’il aura acquises sur le terrain, dont Pella s’enrichit désormais. “La chose la plus gratifiante que nous puissions avoir est d’avoir fait partie de la renaissance du tennis argentin après la bosse qui a eu lieu dans les années 90 et au début des années 2000. déjà intéressé. La plus belle chose est que aujourd’hui, beaucoup d’enfants jouent parce qu’ils nous ont vus, c’est la chose la plus importante que nous laissons aux nouvelles générations », estime l’Argentin, qui sera bientôt père pour la première fois.

«J’ai toujours dit que tant que le tennis était mon travail, je n’allais pas prendre une telle décision. Je me sens bien, à Buenos Aires, je forme Pella mais je ne voyage que la moitié des semaines où il joue. N’étant pas à plein temps avec lui, je peux bien le combiner. Quand j’ai pris ma retraite, je ne me voyais former personne à moyen termeJe n’ai même pas pensé à quoi que ce soit lié au tennis, mais après quelques années, l’occasion s’est présentée et j’ai décidé de l’essayer. Je voulais confirmer si le bug me mordait », se souvient un Acasuso qui, ces derniers temps, est également devenu très amateur de pratique du paddle-tennis.

Bien sûr, s’il existe un lien qui parvient à unir les sentiments de tout joueur argentin, quelle que soit l’heure, c’est bien le Coupe Davis. Acasuso n’a pas pu le gagner en tant que joueur, mais il l’a apprécié en tant que spectateur. «Chaque fois que Guido doit jouer une Coupe Davis, il se renforce et se motive. L’année dernière, par exemple, lors de la dernière tournée, il était déjà fatigué et avait peu d’énergie, mais il a tiré des forces supplémentaires et a joué un grand tournoi à Madrid. “C’est pour la Coupe Davis, si j’avais dû jouer un autre tournoi, cela m’aurait coûté cher”, m’a-t-il expliqué. ” Un nouveau point d’accord pour comprendre le succès que les deux récoltent sur le circuit.

.