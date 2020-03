Jouant à seulement son 4e événement, l’Américain Robin Montgomery remporte son premier titre professionnel à 15 ans

L’adolescente américaine Robin Montgomery, âgée de 15 ans, a remporté son premier titre sur le circuit professionnel à l’événement ITF 25K $ à Las Vegas, Nevada. Montgomery a battu le Chinois Xiaodi You, classé n ° 174 au monde, 2-6, 6-3, 6-4 en finale pour remporter le titre.

Ce n’était que le quatrième tournoi pour les 15 ans sur le circuit professionnel. Montgomery est actuellement classé n ° 803 dans le classement mondial qui ira beaucoup plus haut après cette victoire. Elle est également actuellement classée n ° 5 au classement junior de l’ITF – qui est également un sommet en carrière pour l’adolescente américaine.

Elle a atteint les quarts de finale des récents championnats juniors de l’Open d’Australie en janvier, descendant jusqu’à l’éventuelle championne Victoria Jimenez Kasintseva, d’Andorre 1-6, 7-5, 6-7 et a remporté le prestigieux titre de l’Orange Bowl en décembre.

S’exprimant sur le site Web de l’ITF en janvier lors de l’Open d’Australie, Montgomery a commenté: «Après avoir remporté l’Orange Bowl et la Fed Cup Junior, je me sens vraiment plus confiant dans les tournois tels que le Grand Chelem Junior.

Cela m’a aidé à réaliser que j’appartiens ici et que je peux rivaliser avec les autres filles en jouant de gros tournois. Cela m’a aussi fait réaliser que je pouvais être l’un des meilleurs joueurs. J’aime jouer avec des joueurs plus âgés que moi. Je ressens moins de pression – j’aime les jouer.

Mes entraîneurs me disent toujours avant d’aller sur le terrain qu ‘«il y aura toujours un gagnant et un perdant. Pour moi, cela m’aide à traverser les matchs et me rappelle que je dois m’amuser sur le court. Quel que soit le résultat final, je sais que je suis la même personne et les gens me soutiendront toujours, que je gagne ou que je perde ».