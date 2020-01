joue la bonne décision?

Imaginez une scène similaire: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Serena Williams au Open d’Australie 2020, sur la Rod Laver Arena, sous le toit rétractable, tandis qu’à l’extérieur, dans les autres courts de Melbourn Park, l’air est irrespirable et de nombreux joueurs ont du mal à respirer.

Ce qui s’est passé lors des premiers matches de qualification est quelque chose d’obscène, en particulier pour un Slam de pointe comme celui joué à Melbourne. La qualité de l’air à des niveaux embarrassants, des joueurs qui ont du mal à respirer, qui se sentent mal et se retirent du tournoi.

Et puis pluie de critiques sur Craig Tiley (PDG de Tennis Australia) pour avoir disputé les matchs de qualification dans des conditions atmosphériques dangereuses. Tiley a déclaré que l’organisation avait décidé d’arrêter les matches uniquement si la concentration de particules fines avait dépassé 200 microgrammes par mètre cube, admettant toutefois qu’il n’avait pas informé les joueurs des détails des mesures prises pour considérer l’air comme adapté au match.

Nous laissons de côté toutes les critiques sur Scott Morrison et le déni du changement climatique: trop de choses ont déjà été dites et ici on parle de tennis. Mais le problème est terriblement réel. Les incendies ont dévasté d’immenses parties du pays, faisant des morts, mettant les villes à genoux, causant des dommages monstrueux à la flore et à la faune.

Le spectacle doit continuer et l’Open d’Australie jouera de la même manière, mais est-ce juste comme décision? Même en considérant ce qui s’est passé? En attendant, le Politique de qualité de l’air (arrivé trop tard) divisera la qualité de l’air en cinq niveaux.

Au quatrième niveau, entre 97 et 200 microgrammes de particules fines, il y aura une discussion sur la possibilité de continuer à jouer ou non. Si les particules fines dépassent 200 microgrammes de dioxyde d’azote par mètre cube, le match sera suspendu après un nombre pair de matchs.

Pendant ce temps, les pluies à Melbourne ont ramené les conditions atmosphériques à la normale. Au moins pour l’instant. “Je suis sûr que le tournoi commencera et se terminera régulièrement. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’Open d’Australie, mais la météo est bonne et les prévisions nous rassurent.

Le tournoi débutera régulièrement le lundi 20 janvier et se terminera à l’heure. Nous avons également des courts avec un toit rétractable, de sorte que même en cas d’urgence, nous pouvons garantir la régularité des matchs “. La critique ou non, est de jouer la bonne décision?