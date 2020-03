Jouer à des niveaux plus élevés que mon âge était une grosse décision

Le jeune italien Jannik Sinner dit que jouer contre des joueurs d’un groupe d’âge supérieur ou de niveaux supérieurs était une décision consciente depuis son plus jeune âge. S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Sinner a déclaré: “Je ne me suis jamais douté d’être un bon joueur de tennis, car je suis un travailleur acharné, mais j’étais plus maigre et plus petit que maintenant.

J’étais rapide et je suis venu au filet, mais j’avais besoin de confiance pour trouver mon niveau. Au tennis, vous pouvez gagner des matchs ou un tournoi, et vous pouvez également perdre trois ou quatre premiers tours consécutifs, donc la décision de jouer à des niveaux plus élevés que mon âge a été une grande décision.

J’ai certainement emprunté la voie la plus difficile, mais cela a contribué à créer les attentes et la pression que je me suis imposées. Vous sentez que vous devez gagner ce match, ou ce point exact et vous en faites trop, mais vous devez comprendre le résultat et c’est un processus d’apprentissage tous les jours ».

Sinner poursuit que gagner le tournoi de Bergame a été un tournant pour lui. «J’étais en bonne forme et je me sentais bien sur le terrain, mais il s’agissait moins de confiance et plus d’exécuter mon plan de match: ce que je voulais faire, plutôt que d’être dicté.

Une foule peut vous donner de l’énergie, ce qui est très important pour un joueur, puis il s’agit de rester calme et de ne pas être nerveux. Gagner le titre de Bergame au début de 2019, après m’être tordu la cheville l’année précédente, était certainement un déclencheur pour s’améliorer à nouveau, et une fois que j’ai battu Gael Monfils [at the European Open] à Anvers en octobre, je savais jusqu’où je pouvais aller ». Le pécheur de 18 ans est actuellement classé n ° 73 au classement mondial.