Jouer aux côtés de Roger Federer est toujours un plaisir

Il est peut-être l’un des hommes les plus riches de la planète, mais jouer aux côtés de Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, est un plaisir à part pour le milliardaire américain Bill Gates. Les Gates, 64 ans, feront partie de l’événement d’exposition Match in Africa au Cap vendredi aux côtés de Federer, Rafael Nadal et de l’animateur du Daily Show Trevor Noah.

Gates sera le partenaire de Federer dans un match de célébrités en double contre Nadal et Noah. L’événement devrait attirer un record mondial de 50 000 spectateurs et les recettes iront à la Fondation Roger Federer, qui aide les enfants dans l’éducation en Afrique du Sud et en Suisse.

Gates a tweeté mardi: “Je suis ravi de faire à nouveau équipe avec @rogerfederer pour le match en Afrique vendredi au Cap. Jouer aux côtés de Roger est toujours un plaisir, et j’ai hâte d’affronter @RafaelNadal et @Trevornoah . “

Ce n’est pas la première fois que Gates s’associe à Federer. Lui et Federer ont joué contre la star du tennis américain John Isner et le guitariste de Pearl Jam Mike McCready à Seattle en 2017. Federer devrait atteindre le Cap mercredi après-midi tandis que Nadal devrait y arriver jeudi.

Le match, qui est la sixième édition de l’événement, est prévu pour le 7 février 2020.

