“Jouer contre Roger Federer était frustrant”

La rivalité entre Roger Federer et Andy Roddick a connu des pages mémorables surtout dans la première décennie du nouveau millénaire. Les deux hommes sont champions du Grand Chelem (Federer avec 20 titres à celui de Roddick) et anciens joueurs numéro un mondial.

Roddick a perdu quatre finales du Grand Chelem (Wimbledon en 2004, 2005 et 2009 et l’US Open en 2006), à chaque fois face à Federer. Leur match lors de la finale de Wimbledon en 2009, où Roddick a amené Federer à un cinquième set de trente matchs, a été qualifié de l’un des plus grands matchs de l’histoire du tennis.

Le 2 février 2004, Federer a supplanté Roddick en tant que n ° 1 mondial pour commencer son règne record de 237 semaines consécutives au sommet. Ils étaient les deux joueurs les mieux classés au monde de novembre 2003 à janvier 2005. Un des serveurs les plus rapides du circuit ATP a expliqué Roddick, frustrant lorsque Federer retourne le ballon avec tact, ou qu’il trouve un gagnant de retour.

«C’était comme un jeu de volume, il ferait une tonne de retours. Quand je servais des gars, ils prennent des tonnes de retours au moins en essayant de frapper à chaque retour. Ils allaient rarement le cadrer parfaitement », a déclaré Andy à Tennis Channel.

«Mais si je devais gagner des points de premier service avec Roger, à chaque très petit mouvement, il remettait le ballon en jeu. Une fois neutre, c’était son avantage. Et sa capacité à accepter mon rythme avec très peu de mouvement et à faire une tonne de retours, c’était frustrant.

Il a joué une excellente défense et a su sortir de la situation difficile. À son apogée, peut-être quand il était un peu plus rapide, je suppose, il a incroyablement bien réussi. Je ne pense pas que ce soit assez parlé », a-t-il ajouté.