«Jouer en Afrique du Sud est vraiment un rêve pour Roger Federer»

La PDG de la Fondation Roger Federer, Janine Haendel, a déclaré que jouer en Afrique du Sud allait devenir un rêve devenu réalité pour Federer. Federer, 38 ans et Rafael Nadal, âgé de 38 et 33 ans, devraient se rencontrer lors d’un match de charité ce vendredi au Cap.

Les organisateurs visent à rassembler environ 50 000 spectateurs et à réunir le plus grand public de tennis de tous les temps. Tous les bénéfices récoltés de The Match in Africa seront reversés au profit des enfants de la région. La mère de Federer est née en Afrique du Sud et son souhait était d’y jouer un match avant qu’il ne l’appelle une carrière.

“Ce sera un moment très émouvant pour lui”, a déclaré Haendel à propos de The Match in Africa, selon l’AP et Yahoo Sports Australia. “Pour lui, c’est vraiment un rêve. C’est un projet depuis un certain temps.”

Roger Federer, champion du record du Grand Chelem à 20 reprises, a été gêné par un problème à l’aine lors du dernier Open d’Australie. Pourtant, le Suisse s’est qualifié pour la demi-finale et a mené un combat décent avant de descendre en trois sets contre l’éventuel champion Novak Djokovic.