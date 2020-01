jouer était beaucoup plus facile

Cruz Hewitt, l’ancien fils de Lleyton Hewitt, n ° 1 mondial, a déjà 11 ans et participe à de nombreux tournois de tennis junior en Australie.Il pourrait bientôt suivre les traces de son célèbre père et jouer sur le circuit professionnel.

Hewitt lui-même était un adolescent prodige lorsqu’il est devenu le plus jeune qualifié pour l’Open d’Australie en 1997, à un mois de son 16e anniversaire. En novembre 2001, Hewitt est devenu le plus jeune homme à avoir jamais été classé n ° 1 mondial en simple à l’âge de 20 ans, 8 mois et 26 jours.

Il a remporté 30 titres en simple et 3 titres en double, les faits saillants étant l’Open des États-Unis de 2001 et les titres en simple de Wimbledon en 2002 pour les hommes, le titre en double des Internationaux des États-Unis de 2000, les titres consécutifs de la Coupe des maîtres de tennis en 2001 et 2002 et la Coupe Davis pour l’Australie en 1999 et 2003.

Apparaissant mercredi à l’émission Nine’s Today, l’animateur Karl Stefanovic a demandé à Lleyton: “Votre jeune homme joue aussi bien au tennis en ce moment. Quand le verrons-nous? [Cruz] sur le circuit? Hewitt répond: “Je ne sais pas, il joue actuellement beaucoup de tournois juniors de Tennis Australie.

J’ai en quelque sorte fait le tour complet maintenant, et je redeviens parent de tennis également. C’est beaucoup plus facile pour moi de jouer dehors, mais même assis sur la touche à regarder Cruz dans un tournoi junior à regarder Alex [Alex de Minaur] et Nick [Nick Kyrgios] à la Coupe ATP …

Je l’apprécie énormément. ‘ Je suis aussi un parent de tennis. “Hewitt est marié à l’ancienne actrice de Home And Away Bec Hewitt et le couple a trois enfants – Cruz et filles de 11 ans – Mia Rebecca de 14 ans, Ava Sydney de 14 et 9 ans .