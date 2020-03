«Jouer la Coupe Davis n’est jamais facile. Je suis content de ma performance ‘

En compétition dans son sixième championnat de la Coupe Davis en simple, Jordan Thompson a battu Thiago Monteiro 6-4, 6-4 pour pousser l’Australie en tête du match de qualification à la Coupe Davis à Auckland. Après avoir entamé sa quatrième année consécutive dans l’équipe nationale, Jordan a dû prendre sa retraite à Delray Beach lors de son tournoi précédent avant de rejoindre l’équipe à Adélaïde, remplaçant John Millman pour remplacer Alex de Minaur et Nick Kyrgios pour mener l’Australie vers un 2-0. en tête après les rencontres de vendredi.

Après sept prises confortables des deux côtés, un Brésilien gaucher a survécu à quelques points difficiles pour supporter la pression et égaliser le score à 4-4 avant de marquer un coup droit dans le dixième match pour subir une pause et remettre le set à Thompson. .

L’Aussie a éclaté d’amour dans le deuxième match du deuxième set avant que Monteiro ne réclame un rallye plus long pour faire reculer la pause dans le septième match et revenir du côté positif du tableau de bord. Néanmoins, Jordan est resté concentré et a obtenu une pause à 15 dans le dixième match pour sceller l’accord et délivrer le premier point pour son pays.

“C’est énorme”, a déclaré Thompson. “Je ne voulais pas envoyer John Millman là-bas pour mériter le résultat et j’ai pris un départ parfait. Lleyton Hewitt m’a dit de mettre les retours à tout prix et de mettre la pression sur mon adversaire.

J’ai servi à un pourcentage très élevé, j’ai fait de nombreux retours et je n’ai pas manqué trop de balles à l’arrière. C’était juste un excellent match. Jouer la Coupe Davis n’est jamais facile et je suis très content de ma performance. C’est super d’avoir ce soutien australien et de savoir que la foule est derrière vous, cela aide beaucoup.

Heureusement, chaque fois que j’ai joué la Coupe Davis le premier jour, j’ai joué le premier match, donc je savais à quoi m’attendre et je suis content de moi et satisfait de la façon dont j’ai combattu. ”