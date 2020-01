“Jouer pour votre pays est un peu plus éprouvant pour les nerfs”

Alex de Minaur a battu Alexander Zverev lors de la première journée de la Coupe ATP dans un thriller en trois sets qui a duré 2 heures et 44 minutes. De Minaur est revenu d’un set down pour vaincre l’allemand de 22 ans 4-6 7-6 (3) 6-2 devant son public à Brisbane.

Après sa victoire sur le n ° 7 mondial, De Minaur a parlé aux médias: «Celui-ci a été pour moi un match vraiment important. Ce dont je suis fier aujourd’hui, c’est de trouver un moyen de gagner [against] un adversaire qui frappait le ballon gros, servait mieux.

Je n’obtenais pas beaucoup de points gratuits sur mon service, alors j’ai juste dû essayer de trouver des moyens de gagner des points là-bas ». Il a ensuite ajouté: «Ce n’était pas facile et c’était un très bon match pour commencer l’année, commencer la nouvelle saison.

Ce n’est jamais facile. Vous avez les nerfs supplémentaires d’une nouvelle année et vous jouez pour votre pays, donc tout cela ensemble a rendu les choses un peu plus éprouvantes. Donc je suis [glad] J’ai pu me calmer et obtenir une victoire pour moi et pour l’Australie ».

Ce fut un début sans faute pour l’Australie lors de cette nouvelle épreuve par équipe, lancée par Nick Kyrgios, qui a battu Jan-Lennard Struff 6-4 7-6 (4). Chris Guccione et John Peers ont pris soin des doubles pour compléter la victoire 3-0 avec une victoire 6-3 6-4 contre les champions de l’Open de France 2019, Andreas Mies et Kevin Krawietz.

Les Australiens ont remporté une précieuse victoire contre l’Allemagne car ils font partie d’un groupe F délicat avec la Grèce de Tsitsipas et le Canada de Shapovalov.