Joueurs de résilience et de tennis

La résilience est l’une des pierres angulaires du développement d’un joueur de tennis. Selon Carlos Cuadrado, ancien entraîneur de l’Académie nationale de Tennis Australie, l’Espagne offre la bonne atmosphère pour développer cette caractéristique chez les jeunes joueurs de tennis. Cuadrado estime que cela est dû au fait qu’en Espagne, le travail acharné et le manque de prendre quelque chose pour acquis ont travaillé en tandem pour aider les joueurs à se pousser au milieu d’une compétition chaleureuse.

Pourtant, Cuadrado ajoute que la résilience pourrait également être développée parmi d’autres joueurs qui ne sont pas originaires d’Espagne, et en tant que tels, appartenaient à des pays où l’esprit de compétition n’était pas si prononcé alors même que le confort était plus affiché. Cuadrado parle des six aspects suivants qui pourraient améliorer la résilience des joueurs non espagnols. Globalement, ces facteurs ne sont que le modèle et doivent être ajustés de manière unique pour répondre aux besoins d’un joueur individuel:

Humilité

La première étape pour devenir résilient est d’être conscient de la situation qu’un joueur essaie de remplacer. Cuadrado souligne que cette prise de conscience ne peut être possible que si le joueur fait preuve d’humilité. Cette humilité est également double: non seulement en acceptant la situation, mais aussi en sachant comment elle s’est produite en premier lieu. Le manque d’humilité dans de telles circonstances ne ferait qu’alimenter la négativité dans l’esprit du joueur, le laissant incapable de franchir l’obstacle.

Éviter de prendre les choses pour acquises

Cuadrado dit que les joueurs, tout en acceptant les entrées qu’ils reçoivent quand il s’agit de développer leur jeu, ne devraient pas non plus tenir ces entrées pour acquises. Cela ne les aiderait pas à comprendre la valeur de ces intrants qui leur seraient préjudiciables lorsqu’ils se présentent devant le tribunal.

Soutien parental

Cuadrado déclare que les parents jouent également un rôle important dans le façonnement des années de formation d’un joueur de tennis. Le rôle des parents s’étend à celui de l’entraîneur à domicile par le biais d’encouragement et de motivation au lieu de faire baisser le moral des joueurs par des discours pessimistes et décourageants. Regarder ces affichages comportementaux de leurs parents inciterait également les élèves à se comporter de la même manière, affectant ainsi leur état d’esprit.

Générer de la compétitivité

Toutes les actions mènent à un objectif final. Cuadrado est d’avis qu’en formant un joueur de tennis, inculquer la compétitivité chez les jeunes est une bonne tactique pour les garder motivés pour atteindre leur objectif. Une telle compétitivité peut être conférée par la mise en place de défis à court et à long terme pour les jeunes à relever, et ainsi s’améliorer.

Avancement en se poussant

Les conversations aident, explique Cuadrado, en donnant l’exemple des remontées conversationnelles de Toni Nadal avec son neveu, Rafael, qu’il a entraîné jusqu’à la fin de la saison 2017. En termes de conversations, Cuadrado dit que les entraîneurs doivent aider les joueurs à se pousser pour s’améliorer. Cela aidera les joueurs à penser par eux-mêmes lors de sorties plus difficiles, les aidant ainsi à retrouver leur personnalité.

Trouver un juste équilibre

Comme pour tout dans la vie, l’équilibre est essentiel pour trouver sa résilience. Cuadrado dit que lorsqu’il s’agit de façonner la résilience des joueurs de tennis, il faut trouver un équilibre entre la compétition et l’entraînement. Si l’un alourdit l’autre en termes de quantité, il nuit au développement des joueurs.