Joueurs de tennis avec le plus de matchs joués: où se classent Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic?

Jimmy Connors est actuellement en tête de la liste des joueurs de tennis masculins qui ont disputé les matchs les plus professionnels, mais dans quelle mesure le joueur se situe-t-il à la deuxième place de son record? Qu’en est-il des Big Three de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic?

10. John McEnroe – 1079 matchs

La carrière professionnelle de l’américain s’est étendue de 1978 à 1994 et, lors de ses 1079 matches, il en a remporté 881 et n’en a perdu que 198.

Bien sûr, il a terminé sa carrière avec sept tournois du Grand Chelem et 77 titres en simple.

Et au cas où vous voudriez le savoir, il a gagné 12 552 132 $ en prix au cours de sa carrière.

9. Novak Djokovic – 1098 matchs

Le numéro un mondial en titre Djokovic est passé au numéro 9 de cette liste au début de la saison 2020 et vous vous attendez à ce qu’il gagne quelques places de plus dans les prochaines années.

Il pourrait bien finir en tête de liste lorsqu’il décidera finalement de raccrocher sa raquette.

Incroyablement, Djokovic, 17 fois vainqueur du Grand Chelem, a remporté 911 de ses 1098 matchs pour un ratio de 83,0

8. David Ferrer – 1011 matchs

L’Espagnol Ferrer, qui a pris sa retraite en 2019 après près de deux décennies sur le circuit ATP, est le seul joueur de ce top 10 à ne pas avoir de titre de Grand Chelem à son nom.

Il s’est rapproché le plus près d’un tournoi majeur lorsqu’il a terminé deuxième de Rafael Nadal à l’Open de France 2013.

Ferrer a atteint un sommet en carrière de n ° 3 dans le monde, a remporté 27 titres en simple et a terminé avec un record de victoires-défaites de 734-377.

7. Andre Agassi – 1144 matchs

L’Américain est devenu professionnel en 1986 et a pris sa retraite 20 ans plus tard, terminant sa carrière avec huit titres du Grand Chelem et 60 trophées en simple.

Son ratio gagnant-perdant était de 76,0% (870-274) alors qu’il gagnait 31 152 975 $ en prix.

6. Ilie Nastase – 1179 matchs

Le Roumain, dont la carrière active s’est étendue de 1966 à 1985, a été exclu du top cinq par Rafael Nadal plus tôt en 2020.

L’ancien numéro 1 mondial Nastase a remporté 60 titres en simple, dont l’Open des États-Unis de 1972 et l’Open de France de 1973, tandis que son rapport victoires-pertes en carrière était de 930–354.

5 Rafael Nadal – 1190

L’Espagnol se classe au n ° 5 et vous vous attendez à ce qu’il monte d’au moins deux places supplémentaires avant de l’appeler un jour.

Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises a remporté 85 titres en simple à ce jour, ce qui le place quatrième dans la liste de tous les temps de l’ère ouverte, alors qu’il a remporté 990 de ses 1190 matchs pour un ratio victoires / défaites de 83,2% (premier dans la Ouvrir la liste des ères).

Nadal siège actuellement avec 120 955 904 $ en prix en carrière.

4 Guillermo Vilas – 1240

L’Argentin a participé de 1968 à 1992 et pendant cette période, il a remporté 62 titres en simple, dont quatre tournois du Grand Chelem.

Villas a accumulé beaucoup de ses victoires au cours de sa brillante saison de 1977 lorsqu’il a remporté 130 matchs, ce qui lui a valu 16 des 31 tournois auxquels il a participé.

3 Ivan Lendl – 1310

L’Américain d’origine tchèque a remporté huit titres du Grand Chelem et a terminé sa carrière avec 94 titres en simple. Il a également passé un incroyable 270 semaines au sommet du classement mondial.

Il aurait peut-être remporté quelques victoires en simple à son nom s’il n’était pas obligé de prendre sa retraite en raison d’un problème de dos chronique en 1994.

Lendl est également troisième sur la liste Open Era de la plupart des matchs gagnés, puisqu’il a remporté 1068 de ses 1310 pour un ratio victoire-perte de 81,5%.

2 Roger Federer – 1513

La grande question est de savoir si Federer usurpera ou non Connors du n ° 1 sur la liste car il n’a que 44 victoires de match loin du décompte américain. Il y a un an, vous auriez soutenu Federer pour l’atteindre assez confortablement, mais après une opération au genou et avec la saison 2020 raccourcie, c’est un cas d’attente.

Federer, bien sûr, a 20 titres du Grand Chelem à son actif tout en se rapprochant du record de Connors pour la plupart des titres, alors qu’il est en 103e place avec l’Américain en 109e place.

1 Jimmy Connors – 1557

La carrière de l’Américain s’est étendue de 1970 à 1996 et, comme mentionné ci-dessus, il a remporté 109 titres en simple et a passé 268 semaines en tant que n ° 1 mondial.

Connors a remporté huit titres du Grand Chelem avec ses années de pointe de 1974 à 1978 où il a atteint cinq finales consécutives de l’US Open et quatre finales de Wimbledon.

Sa dernière victoire en simple est survenue en juin 1995 lorsqu’il a battu Martin Sinner à l’Open de Halle pour atteindre le quart de finale, où il a perdu contre Marc Rosset.

