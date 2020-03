Joueurs et tournois lésés par la décision de Roland Garros

Et tout à coup, Roland Garros conduire à gauche. Sans préavis, le deuxième Grand Chelem de la saison, gardant secret son processus décisionnel et le suivi de la crise provoquée par la pandémie dans le monde, annonce qu’il délocalisera sa célébration du 20 septembre au 4 octobre, une décision Pas d’accord avec la Fédération Internationale de Tennis ou avec les joueurs eux-mêmes, sans calibrer certaines conséquences dérivées du calendrier, la préparation du tournoi, le changement de surface typique de l’époque dans laquelle il se situe et les tournois qui se chevaucheront ou resteront très proche des dates décidées par la major française.

Si nous considérons cette date officielle et définitive, les conséquences seront, d’une manière ou d’une autre, nous verrons si immédiate, complètement décisive. Et à quoi l’ATP et la WTA devront bientôt répondre par des décisions basées soit sur la correction de Roland Garros dans son indépendance, soit sur la poursuite de la décision et la communication des plans qu’ils vont mettre en œuvre pour annuler, réorganiser ou adapter certains tournois spécifiques.

Tournois endommagés ou compromis à la date annoncée par Roland Garros.

Dans un premier temps, il devient assez difficile pour l’achèvement du US Open et le départ de Roland Garros n’est qu’à sept jours d’intervalle. Si un calendrier cohérent va être difficile en soi en fonction de la décision du CIO sur les JO, le pouvoir de décision unilatéral du tournoi français comprime deux événements de haut niveau, sans tournois de préparation préalable au cas où le L’US Open est maintenu à ces dates et avec un changement de surface très drastique pour les joueurs, sans entrer dans le plus évident: l’usure.

Comme nous le voyons sur la photo ci-dessus, jusqu’à sept citations seront complètement conditionnées, sinon définitivement déterminées. Premièrement, la série de Coupe Davis Groupe I et Groupe II, à un jour du départ de Roland Garros. De là, les six tournois que le calendrier ATP avait réservés, partagent une date avec les horaires du Grand Chelem français, à savoir Saint-Pétersbourg, Metz, Chengdu, Huajin et Sofia, plus la toujours Laver Cup médiatique, jouée par certains des meilleurs joueurs du monde, qui obligerait tous ces événements à bouger en attendant que l’ATP et l’ITF intercèdent et interviennent dans cet énorme conflit d’intérêts, l’un des principaux problèmes de maîtrise du tennis mondial.

Si nous allons au circuit WTA, la chose est tout aussi délicate, avec de nombreux tournois asiatiques, jusqu’à dix compétitions, en conflit clair: Hiroshima, Nanchang, Zhengzhou (WTA Premier), Guangzhou, Séoul, Tokyo, Wuhan, Tachkent, Pékin et Taipei, débutant ou terminant ces tournois entre le 20 septembre et le 4 octobre. Et toute cette décision, à son tour, conditionne complètement le statut et les aspirations de nombreux acteurs qui conditionnent, avant et après cette décision, leur statut et leurs aspirations.

Des joueurs touchés par la décision de Roland Garros

Il peut Raphael Nadal défendre deux tournois du Grand Chelem en quinze jours? Comment préparer Simona halep ou Ashleigh Barty dans un tournoi où ils ont plus d’espoir que les autres slams? Novak Djokovic viser le Grand Chelem annuel avec ce calendrier? Qu’en est-il de tous les spécialistes de l’argile qui n’aura pas le temps de préparer la surface?

Si l’ATP et la WTA ne trouvent pas de solution à cette commande unilatérale lancée par Roland Garros, dont une déclaration commune est attendue pour demain, comme le journaliste George Bellshaw a avancé sur les réseaux sociaux, les joueurs ne seront pas Ils n’auront d’autre choix que de mettre en place un calendrier circonstanciel, en fonction de la période de l’année civile à venir, des tournois qui se tiennent encore et des conflits qui surgissent qui obligent les vrais protagonistes à ne pas altérer ou forcer leur physique. Tout ne sera pas jouable. Les joueurs de tennis, si ceux-ci continuent comme ça, devront choisir, car ce calendrier, si chacun se libère, n’est ni possible ni sain. Choisissez entre l’US Open et Roland Garros? Ce sont des moments exceptionnels. Et ils le sont probablement pour toutes sortes de situations.

