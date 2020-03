Journée internationale de la femme 2020: Novak Djokovic exige l’égalité de rémunération pour tous

À l’occasion de la Journée internationale de la femme 2020, Novak Djokovic a exigé un salaire égal pour les hommes et les femmes. Le Serbe a montré son amour, son respect et son attitude positive envers les femmes dans son message sur les droits des femmes.

Le thème de la Journée internationale de la femme 2020 est #EachforEqual. Le thème est défini pour reconnaître toutes les actions qu’un individu doit entreprendre pour combattre les stéréotypes et célébrer les réalisations des femmes.

«Je m’engage à soutenir chaque femme»: Novak Djokovic

Djokovic n’a jamais voulu être un porte-parole pour l’égalité des femmes. Cependant, aujourd’hui, il a élevé la voix des femmes, exigeant un salaire égal pour tous dans chaque profession et profession. Il a également exprimé son soutien total à l’égalité salariale qui est actuellement devenue le plus grand sujet de discussion au monde.

«J’ai été entourée de femmes remarquables toute ma vie. Aujourd’hui, je m’engage à soutenir chaque femme dans la réalisation de ses plus grandes ambitions. Je suis honorée de représenter une entreprise comme Ultimate Software qui a créé un salaire égal pour toutes les vidéos en reconnaissance de la Journée internationale de la femme. #EachforEqual », a tweeté Djokovic avec une vidéo d’Ultimate Software.

La bataille pour l’égalité de rémunération dans le sport se poursuit depuis des années. Cependant, le tennis est l’une des rares sphères dans lesquelles les femmes ont remporté des victoires claires. Alors que les quatre tournois du Grand Chelem ont déjà institué des prix égaux pour les hommes et les femmes, certains autres événements en ont pris l’initiative.

Djokovic revient sur la remise en cause de l’égalité de rémunération

En 2016, le champion du Grand Chelem à 17 reprises a remis en question des prix égaux en tennis. Il a suggéré plus de paiements pour les hommes que pour les femmes, car plus de gens regardent le tennis masculin.

“Nous avons beaucoup plus de spectateurs sur les matchs de tennis masculin”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous devrions peut-être obtenir plus. Les femmes devraient se battre pour ce qu’elles pensent mériter et nous devons nous battre pour ce que nous pensons mériter. »

Djokovic n’a certainement pas eu tort de laisser entendre que les matches masculins, en général, vendent plus de billets et attirent plus de téléspectateurs. Cependant, le vent tourne en faveur des femmes.

Depuis plusieurs années, les matches féminins sont devenus aussi chaudement disputés que les matchs masculins et ont rendu le tennis féminin tout aussi, sinon parfois plus, populaire que le tennis masculin. Par conséquent, le Serbe aurait pu revenir sur ses commentaires antérieurs sur l’égalité de rémunération.

