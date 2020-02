JOY THROUGH TENNIS À IKAHYA PRIMARY SCHOOL

Parmi les diverses conditions nécessaires pour faire du bon travail, ce dont la Tennis World Foundation (TWF) a le plus besoin, c’est la prévoyance et la passion des chefs d’établissement. Sans leur collaboration, il ne serait pas facile d’impliquer des enfants qui n’ont pas encore compris la valeur de la discipline. Heureusement, TWF a trouvé un terrain fertile à l’école primaire d’Ikahya à Kayamandi, en Afrique du Sud.

Merci aux efforts de collaboration avec M. Thulani Nofemelo, directeur de l’institut, le programme de développement a pu avoir lieu. Dès la première fois que TWF l’a contacté, il a montré qu’il connaissait et comprenait la valeur éducative du sport et la joie qu’il peut apporter à ceux qui le pratiquent. Considéré notoirement comme un sport “pour les riches”, le tennis est parfaitement entré dans l’école de Kayamandi.

Les enfants ne le savaient pas, pour eux c’était la première fois avec des raquettes et des balles dans les mains, mais leur joie a été contagieuse. Depuis notre première visite, ils nous ont accueillis avec des sourires, des chansons gaies et des visages joyeux. D’autre part, il a également été prouvé que chaque type d’activité physique garantit un effet positif sur la santé des enfants.

Le tennis, en particulier, est très adapté à leur croissance: en plus du jeu lui-même, c’est un sport axé sur la technique et il développe de manière significative les compétences neuromotrices, bien plus par rapport aux sports plus simples. Voir leur implication, croyez-nous, est très gratifiant. Nos professeurs ont mené une série d’entretiens avec les enfants: nous avons réalisé que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas expliquer avec des mots, avec rationalité, car ils aiment tellement jouer. Ils se sont donc limités à exprimer leur joie par le chant et avec une participation pleine d’enthousiasme.

Cela signifie qu’ils doivent améliorer leur capacité d’expression et le tennis est certainement la discipline appropriée pour les aider à le faire.. Le projet est actuellement dans sa phase “Phase 1”, axé sur une introduction générique au tennis. Cela implique que les enfants se familiarisent avec le ballon, développent une coordination œil-main et s’habituent à tenir un outil complexe comme la raquette.

C’est au niveau pratique, tandis qu’au niveau théorique, ils apprennent les règles générales du jeu. Ce dernier aspect est bien entendu traité de manière ludique et participative.

A l’issue de la première phase, un groupe avec les 24 meilleurs élèves sera identifié: ils seront les composantes de la première équipe de tennis de l’école.

Tennis World Foundation est fière de la collaboration avec M. Thulani Nofemelo, ainsi que fière de l’évolution du projet. Nous avons hâte de contribuer à la croissance des enfants, sans crainte de la vie quotidienne mais avec la joie d’apprendre un sport merveilleux comme le tennis.