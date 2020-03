Joyeux anniversaire Coco Gauff !! Une ado américaine devient douce 16

Vendredi 13 mars, l’américaine Coco Guaff a eu 16 ans et l’adolescente a publié une mise à jour sur son compte Instagram, disant “ Sweet 16 ”. Avant l’éclosion de la pandémie de COVID-19, Coco Guaff était l’une des plus grandes histoires de tennis du passé année.

Gauff a fait la une des journaux lorsqu’elle a reçu un joker dans le tirage au sort de qualification aux Championnats de Wimbledon 2019 et est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire du tournoi à se qualifier pour le tirage principal. Elle a atteint le quatrième tour de l’événement, y compris une victoire sur l’ancien numéro un mondial.

1 et cinq fois championne de Wimbledon Venus Williams. Gauff a ensuite atteint le troisième tour de l’US Open 2019 et le quatrième tour de l’Open d’Australie 2020. Elle est la plus jeune joueuse classée dans le top 100 par la Women’s Tennis Association (WTA) et a le meilleur classement en carrière de No.

49 au monde en simple et n ° 42 en double. Gauff a remporté son premier titre en simple WTA à l’Open de Linz 2019 à l’âge de 15 ans, ce qui en fait la plus jeune détentrice du titre en simple sur le circuit WTA depuis 2004. Elle a également remporté deux titres en double WTA avec sa compatriote et collègue Caty McNally.

En atteignant 16 ans, le nombre de tournois auxquels Gauff est autorisé à jouer sur le circuit WTA a également augmenté, dans le cadre des règles d’admissibilité à l’âge.