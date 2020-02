JPR Williams, légende du rugby qui pourrait être un grand joueur de tennis

La vie est une succession de décisions qui mènent à une destination et tout peut changer en une seconde. Plonger dans l’histoire du sport, vous pouvez trouver des histoires mythiques de ces temps où le sport a conservé une essence pure et spéciale, composée de personnes passionnées qui ont apprécié chaque défi sans rien recevoir en retour et qui ont construit leur vie Livraison et auto-amélioration. John Peter Rys Williams C’est un nom de référence dans le monde du rugby. Les amateurs d’ovales ont un autel gallois sur un autel qui faisait partie de l’une des meilleures équipes de l’histoire de ce sport: la sélection du Pays de Galles des années 70. Mais peut-être que beaucoup ne savent pas que ce nom pourrait ont été parfaitement associés au monde du tennis. Pouvez-vous imaginer un champion junior de Wimbledon aujourd’hui abandonner le roi du sport de raquette et devenir l’un des meilleurs de tous les temps dans un autre sport totalement différent? Eh bien, c’est ce que le communément appelé JPR Williams a fait.

Mettons-nous en situation. Né le 2 mars 1949 dans la ville galloise de Bridgend, John a rapidement été découvert comme un amateur de sport et un garçon éveillé et intelligent capable de s’adapter à toutes sortes de situations. Protégée par une famille unie et très impliquée dans leur éducation intellectuelle et sportive, JPR a trouvé sa vocation quand, tout enfant, elle brandissait une raquette. C’est du moins ce qu’il semblait. Et c’est que ses avancées étaient telles dans le monde du tennis qu’au stade adolescent, il était un joueur hors pair en Grande-Bretagne. Il a combiné la pratique du tennis avec une passion viscérale pour le rugby et un objectif de vie clair: être médecin. Williams avait été éduqué à la nécessité de se tailler un avenir professionnel dans une discipline bien connue et à l’âge de 19 ans, et soutenu par son père, il a décidé d’aller à l’Université pour poursuivre ces études.

Le dernier déclencheur pour prendre cette décision a été le moment du changement dans lequel se trouvait le tennis. La Était ouvert Il a commencé à se fixer dans les années 60 et est entré en vigueur en 1968, provoquant une réaction brutale du père de John. “Il s’est fermement opposé à ce que ce sport devienne une pratique professionnelle. Il a dit que s’il jouait pour de l’argent, il cesserait de me parler, donc je n’avais pas le choix. Il était difficile de quitter le tennis, mais j’ai pris la décision d’aller à l’université et de jouer au rugby. “, explique le Gallois dans un rapport pour Scotsman. Il convient de rappeler que le rugby a conservé un caractère non professionnel jusqu’aux années 1990, ce qui est important dans l’idiosyncrasie d’un sport avec des codes de conduite très particuliers et une identité étonnante.

Que John a quitté le tennis au moment où il pouvait se tailler une carrière importante, il a été perçu par beaucoup comme un sacrilège, étant donné qu’en 1966, il avait remporté un championnat de la jeunesse qui réunissait les meilleurs de toute la Grande-Bretagne et a été joué dans le All England Lawn Tennis Club. Dans de nombreux endroits, le JPR est présenté comme Champion de juin à Wimbledonr, mais il faut noter qu’il n’y avait pas de championnat officiel à cette date avec une telle qualification, bien qu’il l’ait fait en même temps, réunissant les meilleurs jeunes raquettes du pays. Ceci est particulier, mais encore plus intéressant est de considérer que JPR Williams pourrait être l’un des premiers joueurs à jouer un tournoi professionnel.

Et c’est que quelques jours avant de prendre la décision finale de quitter le tennis, le Gallois s’est rendu à Bournemouth pour jouer la phase précédente du premier tournoi officiel de l’ère ouverte. Les grands historiens du tennis pointent le premier match de l’Open Era vers celui entre Owen Davidson et John Clifton, mais dans les rondes de préclassification, d’autres ont participé, parmi lesquels celui qui allait devenir une légende du rugby. Il a remporté son match, a conservé le prix de 20 livres et a joué le premier tour. “Je ne pense pas que ceux qui ont joué cette phase précédente savaient que nous étions des pionniers et que nous étions en train de changer complètement le monde du tennis. J’ai été très déçu de perdre au premier tour contre Bob Howe, il était un grand joueur de double mais il avait 42 ans Dès que j’ai terminé la réunion, j’ai pris la voiture avec mon père pour faire un voyage de deux heures qui m’a emmené dans ma ville, où je suis arrivé juste à temps pour jouer à un match de rugby “, dit-il avec une extrême facilité,

“J’ai passé chaque été à jouer au tennis, c’était pratiquement la seule chose que je faisais en été et j’ai été très surpris de voir que j’ai pu gagner beaucoup de monde quand j’ai commencé à concourir à travers le Royaume-Uni.” Gagnez ce pseudo Wimbledon Junior 1966 ce ne fut pas le seul grand succès de JPR depuis en 1967, il est devenu champion d’un tournoi de jeunes qui a réuni les meilleurs au monde au Canada, imposant à deux joueurs qui feraient partie du top 10, comme Sandy Mayer et Dick Stockton. “En plus de l’influence de mon père, j’ai fini par opter pour le rugby parce que c’était un sport beaucoup plus populaire au Pays de Galles, mais si je pouvais choisir à nouveau, je n’aurais aucun doute: je choisirais le tennis”, dit-il dans des mots recueillis par TheGuardian.

Il peut être très choquant que l’un des meilleurs rugbiers de l’histoire fasse cette déclaration qui explique cela. “Je l’aurais fait parce que vous gagnez beaucoup plus d’argent avec le tennis et ce n’est pas aussi dangereux pour l’intégrité physique que le rugby”, dit-il. Si pour quelque chose mis en évidence dans le XV du Dragon Ce joueur était en raison de sa capacité innée à recevoir des balles très hautes, ce qui, selon lui, aurait pu l’aider à jouer au tennis en tant que jeune homme. “Je me suis toujours senti à l’aise de recevoir des balles tombant du ciel, je pense que le tennis m’a donné une grande coordination dans ce mouvement.” JPR Williams il a fini par combiner sa carrière prolifique de joueur de rugby avec son dévouement à la médecine, devenant un chirurgien orthopédiste réputé. Désormais retraité à 70 ans, il reste lié au monde du rugby mais ne manque pas l’occasion de revendiquer son amour pour le tennis. Une histoire passionnante qui mérite d’être racontée à celle de ce Gallois.

