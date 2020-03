Juan Carlos Ferrero: “Alcaraz est très motivé”

L’ancien joueur de tennis professionnel et actuel entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a parlé des progrès de son joueur et de la manière dont ce lien professionnel s’est créé avec lui. L’ancien numéro un mondial a fait des merveilles dans sa salle, soulignant en particulier comment il s’est amélioré physiquement ces dernières années: “Il rivalise depuis de nombreux mois avec des rivaux plus expérimentés que lui et a toujours réussi à montrer son visage. Un exemple de C’est le match qui a opposé Albert Ramos lors du dernier ATP 500 à Rio de Janeiro, où il a gagné contre tous les coups, il est bien évident qu’il s’est beaucoup amélioré physiquement, puisqu’il peut passer plus de trois heures sur une piste en compétition avec ses rivaux. plus d’anciens combattants. “

Juan Carlos Ferrero a raconté comment lui et Carlos Alcaraz se sont rencontrés et comment ils ont décidé de commencer une relation professionnelle: “Je l’ai vu ici à l’Académie alors qu’il participait à l’un des nombreux tournois que nous organisons habituellement ici. Il vit à Murcie, qui en est un à environ une heure de l’Académie et il était très courant de le voir à propos de ces installations. Je me souviens l’avoir vu jouer un Futures à 14 ans et obtenir son premier point ATP. Ensuite, je me suis habitué à le voir constamment et je savais très bien qu’il avait beaucoup de potentiel. L’agent de Pablo Carreño. “

Le Valencien avoue que son élève est très motivé par vouloir et faire le saut sur le circuit ATP: “Il est très motivé et désireux de jouer les grands tournois contre les meilleurs joueurs. Carlos a une équipe incroyable autour de lui qui Ils aident dans tout et surtout dans les aspects liés à la motivation “, a déclaré Ferrero, qui prévoyait de voyager avec Alcaraz à Indian Wells et Miami, où le Murcian avait reçu un caractère générique pour la phase précédente du tournoi.

Quelques saisons après avoir publié son classement sur le circuit, Ferrero pense qu’Alcaraz a amélioré beaucoup de choses: “Là où il a le plus progressé, c’est dans le mental. Il a fait de nombreux pas en avant. Il a maintenant près de 17 ans et mentalement, il a beaucoup grandi. Physiquement, comme je l’ai mentionné précédemment, il a également fait des bonds. Il est plus fort que lorsque je l’ai rencontré pour la première fois. Nous devons continuer avec cette bonne dynamique “, a conclu Ferrero, qui a précisé qu’il souffrait beaucoup dans chaque match d’Alcaraz.

