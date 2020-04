Juan Carlos Ferrero critique amèrement Alexander Zverev

La fin brutale de la relation professionnelle qu’ils avaient Juan Carlos Ferrero et Alexander Zverev il était symptomatique que quelque chose de grave se soit produit. Peu de temps après, des nouvelles sporadiques sont sorties d’une discussion qui a été la dernière goutte pour l’Espagnol, fatigué du manque de discipline et du retard d’un Sascha trop à l’aise dans sa zone de confort. Ils appartiennent à des époques différentes, ils comprennent ce sport d’une manière très différente et Juan Carlos ne s’est pas mordu la langue en affirmant que peu de temps après la fin de son idylle en 2018. Cependant, dans une récente interview pour le podcast 3Igual, il était numéro 1 Le monde est allé encore plus loin avec des mots durs envers le numéro 7 actuel du classement ATP.

“Pour renverser le Big3, Zverev et le reste des jeunes qui ont l’intention de le faire doivent beaucoup améliorer leurs routines en dehors du terrain, de l’alimentation à la condition physique “, a déclaré un homme qui a accompagné l’Allemand pendant huit mois entre 2017 et 2018.” Quand j’étais avec il était toujours en retard, il ne respectait pas les directives qui lui avaient été fixées “, auxquelles Alexandre avait alors répondu que Ferrero avait été irrespectueux lors d’une discussion tenue après la Open d’Australie 2018 (où il a perdu contre Chung au troisième tour) et qu’il avait impliqué toute son équipe. C’est ainsi que le joueur de tennis d’Ontinyent explique tout ce qui s’est passé.

“Au cours des huit mois que j’ai passés avec lui, j’ai réalisé que a beaucoup de distractions en dehors du tennis. Il reçoit continuellement des appels, des messages, des gens qui apparaissent soudainement dans sa vie. Il perd son temps sur Instagram et est incapable de se concentrer sur le tennis. Je me souviens de séances d’entraînement de trois heures au cours desquelles je ne pouvais pas performer à un niveau adéquat pendant une heure et demie. Je lui ai dit, lui reprochant son manque d’attitude et son retard constant, et il y a eu une discussion. Je pense que le respect faisait défaut à tous les membres de l’équipe. L’environnement d’un jeune homme comme lui est un facteur clé car lorsque vous commencez à gagner de l’argent, vous pouvez avoir le vertige et perdre la concentration “, explique Ferrero, qui essaie de clarifier que le père de Zverev n’est pas le problème.” Il a essayé de m’aider dans tout moment “, at-il déclaré.

L’un des aspects les plus critiqués de Alexander Zverev au niveau sportif c’est leur manque de régularité. “Il a des hauts et des bas permanents dans le jeu. Il était évident qu’il ne pouvait pas gagner un Grand Chelem à ce stade parce que dans tous les matchs, il allait et venait. Dans les Grands Chelems qui vous condamnent, il a joué tant de cinquième tours parce qu’il est incapable de maintenir le niveau tout au long une fête “, a-t-il déclaré Juan Carlos Ferrero dans des déclarations qui donneront beaucoup à parler.

.