Juan Carlos Ferrero fixe l’objectif de Carlos Alcaraz en 2020

Le tournoi ATP 500 de Rio 2020 restera à jamais inscrit dans l’histoire de Carlos Alcaraz. Où la Murcie a remporté sa première victoire professionnelle, où le monde entier a rencontré un garçon de 16 ans qui étaient arrivés voulant manger le monde. Jean Carlos Ferrero, entraîneur du talentueux espagnol, a partagé ses espoirs dans une interview avec Tennishead où il souligne les buts qu’ils ont marqués à court terme, en plus de donner leur avis sur d’autres questions pertinentes du circuit masculin.

Carlos Alcaraz, le grand espoir espagnol. «Nos principaux objectifs en ce moment sont très clairs, continuer à grandir chaque jour à l’Académie et essayer d’améliorer le joueur à chaque entraînement. Il est encore trop jeune pour fixer des objectifs de classement spécifiques, bien qu’ils soient également importants, bien sûr. J’espère que vous êtes proche du top 100 à la fin de la saison 2020. Si vous continuez à travailler et à faire les choses comme avant, vous réussirez sûrement. Étant si jeune, nous nous concentrons actuellement sur la croissance et la compétition pour tout à l’avenir. Il peut devenir l’un des meilleurs, dans quelques années nous vous verrons au sommet ».

Le combat et l’avenir du Big3. «Vraiment, je pense que Nadal et Djokovic ont la possibilité d’atteindre le record du Federer, en raison de leur âge et de la surface des tournois du Grand Chelem, je pense que Novak gagnera plus. En ce qui concerne les jeunes, je pense qu’au fil des années, ils deviennent plus capables, plus complets, leur niveau se rapproche de celui des trois ci-dessus, mais je pense que le Big3 continuera à dominer le circuit pendant encore quelques saisons.

Le NextGen recherche un leader. «C’est quelque chose de plus difficile à prévoir. L’année dernière, au sein du groupe des dix meilleurs au monde, seuls Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont réussi à battre l’un des membres des Big3 dans les tournois du Grand Chelem, donc je dirais que l’un ou l’autre pourrait jouer ce rôle. . Le niveau de Dominic dans ce dernier Open d’Australie était très élevé, incroyable, il était vraiment proche de décrocher le titre. En ce moment, Thiem est le seul, avec Djokovic, que je vois Rafa capable à Roland Garros. »

Votre expérience avec Zverev. «Avoir la possibilité de retourner sur le circuit en tant qu’entraîneur et de travailler avec un joueur de ce niveau a été une expérience formidable. Cela m’a surtout aidé à actualiser mes connaissances sur le circuit actuel et à continuer à comprendre ce qu’il faut pour gagner, du point de vue de l’entraîneur. Gagner un Grand Chelem à ce moment est assez difficile, Sascha doit continuer à travailler et à s’améliorer chaque jour. Je suis sûr qu’il gagnera à un moment donné, il est encore jeune et qualifié pour battre les meilleurs. »

Villena, centre de tennis en Espagne. «Nous avons une grande expérience avec les joueurs professionnels à travers Pablo Carreño et à travers moi, nous organisons donc des réunions et des formations avec eux. D’autres personnes nous connaissent quand elles viennent jouer à certains de nos tournois, elles aiment ça et retournent ensuite à l’Académie. Nous aidons les joueurs à obtenir leur meilleure version. Non seulement en tant que joueurs de tennis, mais aussi en tant que personnes. Il est particulièrement difficile de leur faire comprendre que les joueurs de tennis professionnels travaillent non seulement dur sur la piste, mais aussi à l’extérieur. Presque tous nos étudiants veulent être des professionnels, mais beaucoup ne sont pas prêts à faire ce sacrifice et à accepter cet engagement qui est nécessaire pour lutter pour cela. »

.