Juan Carlos Ferrero soutient Novak Djokovic pour finir avec plus de Slams que Roger Federer et Rafael Nadal

L’ancien numéro 1 mondial Juan Carlos Ferrero pense que Novak Djokovic terminera devant Roger Federer et Rafael Nadal dans la bataille pour la plupart des titres du Grand Chelem.

Federer est actuellement en tête avec 20 points, Nadal deuxième sur 19 et Djokovic deux autres à la troisième place.

Cependant, Djokovic et Nadal ont beaucoup progressé sur Federer depuis le dernier grand triomphe du grand Suisse à l’Open d’Australie en 2018, le Serbe ayant remporté cinq tournois du Grand Chelem tandis que Nadal a ajouté trois majors à son bilan.

Djokovic a également l’âge de son côté puisqu’il aura 33 ans en mai tandis que Nadal aura 34 ans en juin et Federer fêtera son 39e anniversaire en août.

À la demande de tennishead.net s’il pense que Nadal et Djokovic dépasseront le total de 20 de Federer, Ferrero a répondu: «Je pense vraiment que les deux ont la possibilité de l’atteindre. Mais en raison de son âge et des surfaces du Grand Chelem, je pense que Novak gagnera le plus. »

Les Big Three de Federer, Nadal et Djokovic ont dominé les tournois majeurs en remportant 56 slams entre eux, dont 13 lors des 13 derniers tournois du Grand Chelem.

Dominic Thiem et Daniil Medvedev ont testé les trois en finale du Grand Chelem ces dernières années, mais l’attente de la prochaine génération pour une victoire majeure se poursuit.

Ferrero, qui a remporté le titre de Roland Garros en 2003, estime qu’ils se rapprochent, mais estime que les Big Three resteront au sommet pendant encore quelques années.

“Je vois les jeunes joueurs devenir de plus en plus capables et leur niveau se rapproche du Big 3, mais Federer, Nadal et Djokovic continueront de faire de bonnes nouvelles pendant encore quelques années”, a-t-il déclaré.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.