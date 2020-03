Juan Ignacio Chela: “Je pense que Diego entrera dans le top dix”

L’ancien joueur de tennis argentin et actuel entraîneur de Diego Schwartzman, Juan Ignacio Chela, Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a parlé des progrès de sa salle et de ses options pour entrer dans le top dix pour la première fois. En outre, il a évoqué les difficultés qu’ils rencontrent en raison de la pandémie de coronavirus qui affecte tout le monde.

Depuis son union avec Diego Schwartzman, Chela affirme que ce qu’elle aime le plus dans sa salle, c’est sa régularité tout au long de l’année de tennis: “Schwartzman m’a surpris par sa régularité, et c’est que chaque année il y reste toujours. De toute évidence le grand objectif Diego entre dans le top dix pour la première fois. Il est déjà numéro onze du classement et était très près de l’atteindre. Nous savons que c’est une situation très compliquée en raison de la difficulté du circuit, mais je pense qu’avec le travail, il réussira. “

La relation qu’il a avec Schwartzman a été la clé du grand moment de la forme de son élève: “Depuis que Diego et moi avons commencé à travailler, la relation a été très bonne. Nous avons des personnalités très similaires, nous sommes très professionnels et nous savons très bien alterner les moments. de grand travail avec les autres de détente. C’est la clé pour qu’il y ait une bonne ambiance que plus tard vous voulez ou ne se traduise pas par de bons résultats dans les tournois. “

La situation de la pandémie de coronavirus les empêche de s’entraîner normalement: “De nos jours, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Diego et moi sommes sans quitter la maison. Je sais qu’il fait beaucoup d’exercice physique dans une petite salle de sport qu’il a installée dans Du tennis évidemment rien, puisque nous sommes dans un moment très délicat en Argentine comme dans le reste du monde. Quand les choses s’amélioreront et se normaliseront, nous planifierons une bonne feuille de route afin que nous puissions revenir au niveau physique d’avant qu’elle ne se produise tous ça”.

Enfin, Juan Ignacio Chela a parlé des clés pour que Schwartzman entre dans le top dix pour la première fois: “Il a déjà été très proche d’entrer dans ce groupe, mais cette blessure à Buenos Aires a mis un terme à ses aspirations. Il a eu de la malchance. se blesser au milieu d’un circuit en terre battue, mais ce sont des choses qui se produisent et il doit se préparer à revenir à son meilleur niveau lorsque le tennis revient. C’est un garçon qui aime chercher la perfection et sait que s’il parvient à améliorer certains aspects, il entrera tôt ou tard dans le top dix “, a-t-il conclu.

.