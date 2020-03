Juan Ignacio Chela vingt ans après son apparition sur le circuit

Juan Ignacio Chela devrait être comme un poisson dans l’eau dans la situation de quarantaine que nous vivons. Ou, au moins, ce sentiment de naturel, de créativité et de spontanéité avec un téléphone mobile et un réseau social en main a toujours été transmis par l’extenista argentin, qui, d’autre part, voit la progression de son élève diminuée Schwartzman en raison de cette période de sécheresse au tennis. Le natif de Ciudad Evita a passé en revue sa propre carrière personnelle avec l’ATP, en mettant un accent particulier sur les débuts de sa carrière et certaines curiosités actuelles avec d’autres extenistas.

Et c’est que cette année marque deux décennies de la date de l’explosion argentine. Sa carrière soutenue, régulière et de longue date a commencé à monter d’un point en particulier: un tournoi à Mexico DF dans lequel Chela a battu des chiffres comme Kuerten. Non seulement cela: il a fini par gagner ce qui serait son premier événement professionnel. “Quand je pense que 20 ans se sont écoulés, je ne peux pas le croire, le temps a passé très vite. Les 2000 ont été ma première grande année. Tout a commencé pour moi: je suis entré dans le top 100 du classement, j’ai remporté mon premier titre ATP. Des souvenirs incroyables: je suis allé jouer le classement, je l’ai dépassé, j’ai battu Guga Kuerten au tableau principal et j’ai fini par conquérir le tournoi “, raconte un Chela qui n’avait fait que commencer sa carrière.

“Peut-être qu’à ce moment-là je n’avais pas réalisé ce que j’avais réalisé. Nous étions tous très inconscients et c’est une nouvelle expérience. J’ai réussi à rester le 73ème du monde et je suis déjà entré dans le tourbillon de chaque semaine, de nouveaux objectifs. Ce fut sans aucun doute l’une des semaines les plus importantes de ma carrière. “

Un autre des plus beaux souvenirs de la carrière argentine nous fait remonter à 2001, un an seulement après que Chela ait remporté son premier championnat. Dans l’un de ses premiers tournois du Grand Chelem, la fortune de la Déesse a permis à Juan Ignacio de mesurer sa progression avant rien de plus et rien de moins que Pete Sampras. Ce match a remonté le moral de Chela, qui a défié l’Américain en forçant un cinquième set (il est passé de deux sets à un au dessus): “C’est un match qui m’a marqué. Pete était mon idole, Je l’ai vu à la télé et là je l’avais devant, j’étais deux sets à un, j’ai fini par perdre au cinquième mais j’ai commencé à me sentir vraiment bien. Il pouvait battre le meilleur, il était proche. Ce match m’a beaucoup aidé dans ma confiance et dans mon repos: j’ai commencé à sentir que si je pouvais prendre le service de Sampras, je pouvais le prendre de n’importe qui. ”

Aujourd’hui, Chela fait partie du groupe des Sud-Américains de la fin du siècle dernier et du début de l’actuel qui a réussi à s’imposer sur le circuit. Au sein de ce groupe restreint se trouvent les gagnants des tournois du Grand Chelem, des finales ATP et même parfois de l’ancien numéro 1. Non seulement dans l’imagination collective que le groupe endure: Whatsapp. A travers le réseau de messagerie, Chela avoue lui-même qu’ils échangent des impressions: “Nous avons un groupe WhatsApp de nombreux joueurs sud-américains. Là, tout le monde est un peu épicé, il existe de nombreuses personnalités différentes et fortes. Je vous dirais qu’il y a cinq anciens top 10 et de nombreux top 20 ou top 30. C’est une conversation très amusante, il y a tout. “Qui font partie de ces privilégiés? Des personnalités telles que Guga Kuerten, Nicolás Massú, Fernando González, Guillermo Coria, Gastón Gaudio ou Nicolás Lapentti.

Enfin, Juan Ignacio termine la discussion avec un slogan clair et concis, qui obéit à son profil créatif et charismatique sur les réseaux sociaux: “Ce que je fais sur les réseaux sociaux est tout spontané et je continuerai à télécharger plus de choses. Alors suivez-moi tousNous le ferons sûrement.

