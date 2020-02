Juan Ignacio Londero réfléchit à son niveau

Juan Ignacio Londero Il fait partie de ces joueurs qui trouvent tout leur sens à sa place dans le monde du tennis après la célébration de l’Open d’Australie. Son classement, son statut et la tournée sud-américaine de terre battue mettent en valeur le profil du joueur de tennis qui façonne l’Argentin, qui participe à Buenos Aires après les ennuis de Cordoue, où il est tombé en quart de finale. Londero a gagné au premier tour dans la capitale argentine et attend avec impatience ce qui va arriver dans ce tournoi et les prochains, analysant et réfléchissant sur lui-même pour le site Web de l’ATP.

«Je suis très heureux de gagner. Je ne sais pas si j’étais nerveux ou quoi, mais l’intestin de la merde que j’avais souffrait », a reconnu le Sud-Américain d’un ton humoristique.« Heureusement, j’ai pu me laisser aller et me retrouver. Le premier set, je ne sais pas comment je l’ai gagné. Mais alors j’ai commencé à parler positivement et j’ai soudainement changé. Cela semblait être une bonne opportunité et gagner des matchs à ce niveau est super. J’ai réalisé que lorsque j’ai quitté le terrain, c’était un grand contraste. La clé était de me remonter le moral, de bouger mes jambes, de frapper la balle et de bien me parler. Si je fais ces quatre choses, tout ira bien … c’est juste ça. De cette façon, je serai avec la même intensité et je tirerai le lion de l’intérieur. »

“J’ai habituellement des creux mentalement et j’essaye de les surmonter”

Londero ne cache pas, et cela est commun à tous les athlètes, les descentes émotionnelles ou compétitives qui peuvent survenir à certains moments, une circonstance que Juan Ignacio promet de toujours essayer de contrôler et d’améliorer. «C’est une de mes erreurs, je dois la changer. J’ai habituellement des bas mentalement et j’essaye de les surmonter et de me dépasser en tant que joueur. Gagner des matchs est toujours bon. J’ai gagné deux matchs à Cordoue mais là j’ai un peu stressé et parfois je paie un peu cher »,

«C’est un combat interne que j’ai. J’ai du mal à devenir grand sur la piste, croyant que je vais mieux. Pour le tennis, c’est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Quand je suis comme ça, je suis comme un cheval de course, je me réjouis très positivement et tout coule. C’est ce qui m’a permis de bien jouer et d’être au meilleur niveau. »

.