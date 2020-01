Juan Martin Del Potro annonce une autre chirurgie – se retire de New York et de Delray Beach Open 2020

L’ancien champion de l’US Open Juan Martin del Potro s’est blessé au genou aux championnats du Queens 2019 et a ensuite été opéré à Barcelone, en Espagne, au mois de juin. Jusqu’à présent, la «Tour de Tandil» Del Potro ne s’est pas complètement rétablie et il a annoncé une opération supplémentaire pour réparer son genou.

L’opération aura lieu à Miami, en Floride. “La plupart des médecins sont parvenus à la conclusion qu’une nouvelle intervention dans le genou droit de Juan Martin del Potro est nécessaire”, comme l’a révélé l’équipe de Del Potro.

“Nous espérons que c’est la solution définitive pour éliminer la douleur qui non seulement a empêché Delpo de jouer au tennis, mais aussi qui lui a rendu difficile l’exécution des activités quotidiennes.”

Par conséquent, Del Potro s’est retiré du New York Open du mois prochain et du Delray Beach Open 2020 aux États-Unis.

Il s’est abstenu d’activités telles que sauter, courir et monter des escaliers. Cependant, il s’entraînait pour gagner en force musculaire et des jambes. Del Potro frappait le gymnase et les courts de tennis, mais sa mobilité était limitée.

Retraits 2019 pour Juan Martin Del Potro

L’as argentin a annoncé son retour au tennis en octobre 2019. Il devait jouer à l’Intrum Stockholm Open en Suède et à l’Erste Bank Open 500 en Autriche. En raison des conditions atroces de son genou, le natif de Tandil a retardé son retour.

En outre, il devait jouer un match d’exhibition contre la légende suisse, Roger Federer à Buenos Aires, mais il a dû se retirer au dernier moment.

Ses problèmes au genou le dérangent depuis le Shanghai Masters 2018. Il n’est toujours pas revenu à son ancien état de forme. Del Potro a repris sa carrière professionnelle au Delray Beach Open 2019 et a joué quelques matchs épiques lors de la tournée sur terre battue.

Après avoir glissé sur le filet au Queens’s Championships 2019, il a ensuite été opéré. Pour le moment, son retour au sport est tout simplement indéterminé.

Roger Federer et Del Potro

La dernière victoire de Del Potro pour le titre

L’Argentin a remporté un dernier titre à Indian Wells 2018. Il a détrôné le champion en titre, Roger Federer en finale, puis a décroché le titre. La même année, il atteint la finale de l’US Open.