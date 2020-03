Juan Martin del Potro de retour chez lui et en auto-quarantaine, mais la reprise se poursuit

Juan Martin del Potro se remet de sa dernière opération au genou, mais l’Argentin a envoyé un message réconfortant à ses partisans après son retour à la maison après un long séjour à Miami.

Le champion de l’US Open 2009 a subi une chirurgie du genou fin janvier de cette année après s’être fracturé la rotule droite pour la deuxième fois en moins d’un an lors des Championnats Fever-Tree en juin 2019.

Bien qu’aucune date de retour n’ait été fixée, le joueur de 31 ans est en voie de guérison et il a passé les derniers mois aux États-Unis pour poursuivre sa convalescence.

Mais avec la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus, Del Potro est retourné dans son Argentine natale et a publié un message sur Instagram.

Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa 🇦🇷. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos. Quiero agradecer al comandante del vuelo de @aerolineas_argentinas que llegó esta mañana. Une toda su tripulación, gente que trabaja poniendo en riesgo su salud, y muchos de ellos encima lo hacen a voluntad. Gracias por los cuidados y la buena onda durante el vuelo. También quiero mandarles un abrazo fuerte a los medicos y profesionales de la salud en este momento difícil. #Yomequedoencasa #QuedateEnCasa. . Tôt aujourd’hui, je suis rentré chez moi après deux mois à Miami. Bien sûr, je suis déjà en quarantaine à la maison et j’essaierai de poursuivre ma récupération ici. Il est très important de prendre soin les uns des autres. Veuillez suivre les conseils des spécialistes, soyez empathique. C’est un moment spécial et unique et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Je tiens à remercier le commandant du vol Aerolineas Argentinas qui a atterri ce matin à Buenos Aires. Merci à tout son équipage pour leur gentillesse pendant le vol. Aussi, un gros câlin aux médecins et aux professionnels de la santé en ces temps difficiles.

