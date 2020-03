Juan Martin del Potro devance Novak Djokovic en demi-finale

En 2013, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic étaient les joueurs à battre à Indian Wells, avec sept des huit meilleures têtes de série atteignant le stade de quart de finale. Roger Federer a perdu contre Rafael Nadal tandis que Juan Martin del Potro a évincé Andy Murray, préparant les affrontements en demi-finale contre Novak Djokovic et Tomas Berdych.

Nadal a évincé le Tchèque 6-4, 7-5 tandis que del Potro a renversé le numéro un mondial. 1 Novak Djokovic 4-6, 6-4, 6-4 en deux heures et 50 minutes de bataille exténuante, délivrant la troisième victoire sur le Serbe en 11 rencontres. Pour la deuxième année consécutive, Djokovic a perdu en demi-finale dans le désert, subissant la première défaite après avoir remporté le set d’ouverture de la demi-finale du Masters 1000 depuis Shanghai 2009.

Del Potro a gagné un point de plus que Djokovic, une excellente illustration de la façon dont la bataille a été serrée, repoussant sept des 11 chances de pause et gagnant cinq pauses sur 12 occasions de franchir la ligne d’arrivée en premier et de passer à la deuxième finale du Masters 1000, le première depuis le Canada 2009.

Novak a eu plus de gagnants mais aussi plus d’erreurs, ayant le dessus dans les échanges plus étendus et permettant à Juan Martin d’effacer ce déficit dans les plus courts pour rester en contact et se déplacer vers le haut. Les deux joueurs ont tenu avec un vainqueur de service dans les matchs d’ouverture et Novak a produit celui de son coup droit pour ouvrir un écart de 2-1, servant bien au cinquième match ainsi que pour rester en tête.

L’Argentin a dû travailler dur dans le huitième match, repoussant quatre occasions de pause et tenant après un service non retourné pour égaliser le score à 4-4, économisant deux autres occasions de pause à 4-5 avant que Novak ne convertisse le suivant pour sceller l’ouvreur après 52 minutes.

Del Potro a pris un meilleur départ dans le deuxième set, volant le service de Djokovic dans le premier match après une erreur de coup droit du Serbe qui a reculé dans le match suivant pour revenir du côté positif du tableau de bord.

Défendant bien son revers, Juan Martin a décroché un vainqueur de l’aile gauche pour saisir une autre pause dans le troisième match, le confirmant avec un vainqueur en coup droit qui lui a envoyé 3-1 devant. Une autre balle de son coup droit a propulsé del Potro 5-2 vers le haut, gâchant un point dans le match suivant alors que Novak a fait une pause avec un retour gagnant.

Le Serbe a réduit le déficit à 4-5 avec un vainqueur de service mais c’était tout ce qu’il pouvait faire, pulvérisant une erreur de revers dans le match dix pour remettre le set à son rival après une heure et 50 minutes d’une bataille titanesque. Prêt à tout recommencer, un ancien champion a décroché une pause dans le deuxième match du set final avec un retour profond, tenant après quelques égalités pour ouvrir un avantage 3-0 et se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Le drame recommença lorsque del Potro repoussa la pause dans le cinquième match, tenant amoureux d’un vainqueur de service pour égaliser le score à 3-3 et prendre de l’élan avant la deuxième partie du set. Novak a repoussé deux occasions de pause dans le prochain match pour éviter une nouvelle chute, perdant un point de match à 4-4 et subissant une pause qui a poussé Juan Martin devant.

Au service de la victoire lors du dixième match, l’Argentin a décoché un as pour conclure la rencontre, battant Novak pour la troisième fois et opposant Rafael Nadal au titre.