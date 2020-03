Juan Martín del Potro: “Je n’ai pas eu de chance avec des blessures”

Combien de fois avez-vous vécu Juan Martin del Potro le sentiment d’être un joueur junior quand il joue ses premiers matchs après une blessure grave? Le calvaire du joueur argentin a été si remarquable qu’il considère le simple fait de redevenir joueur de tennis comme un cadeau. Le dommage est que quand il prend forme et revient pour montrer son meilleur niveau, une nouvelle blessure arrive qui fait que votre tennis s’arrête soudainement et que tout recommence. Ce qui a été une spirale négative.

L’homme de Tandilense, lors d’une conversation avec l’ancien basketteur Manu Ginobili, a précisé une fois que les blessures avaient gravement nui à sa carrière et il ne sait toujours pas quand il reviendra sur le circuit: «Comme tout le monde le sait, des blessures ont été avec moi tout au long de ma carrière. Ma dernière blessure au genou s’est produite lorsque j’étais numéro trois mondial et que je me rapprochais de rattraper Rafael Nadal. Je veux vraiment continuer à jouer, mais la réalité est que cela me rend la tâche très difficile. Les médecins m’encouragent toujours et ils m’indiquent clairement que je vais reprendre l’exercice normalement à l’avenir, mais chaque jour qui passe et vous voyez que la situation ne change pas, cela devient très compliqué. “

Malgré le fait que de nombreuses blessures ont affecté sa performance, il a toujours réussi à se racheter: “J’ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière, mais la situation est très compliquée. Quand j’ai eu une blessure grave au poignet, je n’ai pas passé un bon moment. Non Je pouvais jouer avec mon revers à deux mains. Je ne me sentais pas bien et j’ai dû réorganiser mon jeu. Après les Jeux olympiques de Rio, ma façon de penser a changé et tout allait pour le mieux “, a déclaré le joueur argentin qui a hâte de revenir sur le circuit. .

Rappelons que Juan Martín del Potro n’a plus disputé de match officiel depuis le 19 juin 2019, quand il a réussi à battre Denis Shapovalov dans le tournoi de la Reine. Un glissement sur l’herbe lui a fait ressentir une gêne au genou droit, le forçant à regretter l’opération quelques jours plus tard. Au début de cette année, le Tandilense a de nouveau traversé la salle d’opération de Miami en raison de nouveaux maux qui l’ont empêché de pouvoir se déplacer normalement, même pour être des activités de base de la vie quotidienne. Nous verrons si à l’avenir nous pourrons voir la Torre de Tandil sur les courts du monde entier jouer ce qu’il connaît le mieux, le tennis.

