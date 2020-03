Juan Martin del Potro parle d’un retour potentiel, envisageant une retraite dans le passé

L’Argentin Juan Martin del Potro est allé sur Instagram en direct avec l’ancien champion de la NBA Manu Ginobili et a parlé honnêtement de ce qu’il ressent en ce moment. Del Potro, 31 ans, n’a pas joué depuis près d’un an lors de sa dernière apparition sur un court de tennis au Queen’s Club en juin dernier.

L’Argentin a glissé sur l’herbe lors de son premier match de la reine et s’est fracturé le genou droit. Le joueur de 31 ans a pu terminer son match contre Denis Shapovalov et gagner en deux sets mais il s’est retiré de son affrontement suivant.

Peu de temps après, le n ° 128 mondial du Potro a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour réparer son genou endommagé. Malheureusement, le rétablissement de 31 ans ne s’est pas déroulé comme prévu, il a donc subi une autre opération au genou en janvier dernier.

Par Jose Morgado, del Potro a révélé à ses fans sur Instagram qu’il “voulait faire un retour” mais qu’il a “beaucoup de doutes”. Del Potro, un ancien numéro 3 mondial, a connu une excellente saison 2018 avant de se terminer décevante.

Après s’être fracturé la rotule au Shanghai Masters en 2018, l’Argentin a été contraint de rater les finales Nitto ATP et tout le premier mois de 2019. Del Potro a admis que maintenant “il lui a été difficile de passer par le processus quotidien”.

La période la plus sombre de la carrière de del Potro a été en 2014 et 2015, lorsqu’il a été contraint de manquer presque toutes les saisons en raison de blessures. L’Argentin a fait un retour en 2016 et a prouvé qu’il était toujours capable de jouer à un niveau élevé.

Del Potro a également révélé qu’il était “près de prendre sa retraite en 2016” mais la victoire sur le Serbe Novak Djokovic “a tout changé”. Aux Jeux olympiques de Rio 2016, l’Argentin a devancé le numéro un mondial Djokovic en deux sets serrés 7-6 (4) 7-6 (2).