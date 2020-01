Juan Martín del Potro repassera dans la salle d’opération

Mauvaise nouvelle qui nous vient d’Argentine. Le joueur de tennis argentin Juan Martín del Potro Il reviendra à la salle d’opération, après que l’inconfort au genou droit ne s’est pas résorbé au fil des mois. Ceci est indiqué dans le communiqué de presse: “Nous voulons vous dire qu’après de longues semaines d’interconsultations en Argentine, en Europe et aux États-Unis, la plupart des médecins ont conclu qu’une nouvelle intervention était nécessaire sur le genou droit de Juan Martín del. Poulain Après avoir analysé les options, Delpo s’est appuyé sur le Dr Lee Kaplan, qui aura une opération chirurgicale prévue le lundi 27 à Miami, Delpo s’est rendu hier soir dans la ville américaine, nous espérons, comme vous, que c’est la solution définitive à la douleur cela l’empêche non seulement de jouer au tennis, mais lui rend également difficile l’exécution des activités courantes de la vie quotidienne. ” On ne sait pas quels seront les délais de récupération, mais tout indique que Juan Martín del Potro ne jouera aucun match en 2020.

