Juan Martin del Potro se retire de Delray Beach avec une blessure au genou en cours

Ancien no du monde. 3 Juan Martin del Potro n’est toujours pas capable de jouer à nouveau, se retirant du prochain ATP 250 Delray Beach Open. Le champion de l’US Open 2009 a subi une blessure au genou à Queen’s l’année dernière et n’a plus joué depuis, manquant tous les événements dans la deuxième partie de la saison et au début de 2020 également, incapable de s’entraîner et ressentant toujours de la douleur chez les blessés. le genou.

Il y a un an, del Potro a fait son retour sur le terrain de Delray Beach après avoir sauté toute l’action depuis Shanghai 2018 quand il a subi la même blessure au genou qu’en juin dernier, jouant seulement quelques tournois la saison précédente et n’ayant aucune idée de quand il pourra rejouer.

L’un des joueurs les plus gentils et les plus respectueux que vous puissiez trouver sur le Tour, del Potro a dû subir de nombreuses blessures tout au long de sa carrière au cours des dix dernières années, incapable d’exprimer régulièrement son potentiel et de chasser plus de couronnes majeures et maîtres 1000 après cette superbe triomphe à l’US Open 2009 à 20 ans!

Pour aggraver les choses, l’Argentin avait réussi à revenir à son meilleur niveau en 2017 et 2018, devenant le numéro un mondial. 3 il y a un an et demi avant de devoir faire face à plus de revers, en ne jouant que 12 matchs cette saison derrière nous pour renoncer au top 100.

Classé en dehors du top 1000 en février 2016, Juan Martin a commencé à remonter du fond du rocher, rugissant à travers le sentier du retour et remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio avant d’atteindre le quart de finale à l’US Open et de soulever le titre à Stockholm , sa première en presque deux ans!

Juan Martin a mené l’Argentine vers la couronne tant attendue de la Coupe Davis dans les phases finales de la saison, utilisant cet élan avant 2017 lorsqu’il s’est produit à un niveau élevé dans un couple d’événements pour se retrouver dans le top 20, créant un base stable avant 2018.

Cette saison a vu des résultats encore plus fiables, remportant deux titres consécutifs à Acapulco et Indian Wells pour sa première couronne en Masters 1000, suivie de la demi-finale à Miami qui s’est imposée dans le top 10. L’Argentin a perdu contre Rafael Nadal dans les dernières étapes à Roland-Garros et Wimbledon, se qualifiant pour la finale à l’US Open et à Pékin, pour clôturer l’année après une blessure au genou à Shanghai contre Borna Coric.

Désireux de rester sur la bonne voie, Juan Martin a fait un lent retour à Delray Beach en février dernier, jouant quelques tournois avant de connaître une autre terrible chance à Queen’s où il a subi une blessure à la rotule droite pour la deuxième fois en huit mois, subissant une intervention chirurgicale le 22 juin et resté sur la touche depuis.