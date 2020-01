Juan Martin del Potro va subir une nouvelle opération au genou lundi à Miami

Ancien no du monde. 3 et le champion de l’US Open Juan Martin del Potro a décidé de subir une autre opération du genou droit lundi à Miami, reportant son retour et ajoutant plus de revers à sa carrière déjà troublée. L’Argentin s’est fracturé la rotule droite contre Borna Coric à Shanghai 2018, revenant à Delray Beach la saison dernière et jouant seulement cinq tournois et 12 matchs avant de subir la même blessure contre Denis Shapovalov à Queen’s.

Juan Martin a été opéré à Barcelone quelques jours plus tard, dans l’espoir de reprendre l’entraînement le plus tôt possible. De retour quelques mois plus tard, del Potro a commencé par quelques préparatifs légers sur et hors du terrain, mais les choses n’ont pas fonctionné jusqu’à présent, ressentant une douleur constante au genou et devant sauter l’Open d’Australie pour la cinquième fois six dernières années!

Del Potro s’était déjà retiré de Delray Beach en février il y a quelques jours et il est incertain quand nous allons le revoir sur le court, devant repartir du fond de la pierre autant de fois auparavant. L’un des joueurs les plus respectueux du Tour, del Potro n’a jamais eu l’occasion de montrer son plein potentiel au cours des années consécutives, subissant de nombreuses blessures au cours des dix dernières années, ce qui l’a empêché de chasser plus de couronnes Majors et Masters 1000 après cela. Open 2009 triomphe à 20 ans!

Donnant le meilleur de lui-même pour prolonger sa carrière et revenir là où il appartient, l’Argentin avait réussi à revenir à son meilleur niveau en 2017 et 2018, entrant dans le top 3 pour la première fois il y a un an et demi avant de connaître plus de revers, ne jouant que 12 matchs de la saison derrière nous pour abandonner à nouveau le top 100.

Classé en dehors du top 1000 il y a trois ans, Juan Martin a commencé à remonter et à gagner des positions de classement, forgeant une piste de retour réussie et remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio avant d’atteindre le quart de finale à l’US Open et de soulever la couronne à Stockholm , sa première en presque deux ans!

Juan Martin a mené l’Argentine vers le titre tant attendu de Coupe Davis à la fin de la saison à Zagreb contre la Croatie, utilisant cet élan avant 2017 quand il a joué à un niveau élevé dans un couple final d’événements pour se retrouver dans le top 20 , avide de plus de la même chose en 2018.

Cette saison a vu des descentes profondes et des résultats fiables, remportant deux titres consécutifs à Acapulco et Indian Wells (sa première couronne Masters 1000), suivis de la demi-finale à Miami qui s’est imposée dans le top 10. L’Argentin a perdu contre Rafael Nadal dans les dernières étapes à Roland-Garros et à Wimbledon, se qualifiant pour la finale à l’US Open et à Pékin, pour clôturer l’année après une blessure au genou à Shanghai contre Borna Coric, la même blessure qui le tiendrait à l’écart du tribunal depuis juin dernier.