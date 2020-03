Juan Pablo Rods espère pour le tennis péruvien

Le rouge et le blanc du drapeau péruvien étaient à nouveau présents dans un Circuit ATP à travers Juan Pablo Rods. Ses bonnes performances depuis des années ATP Challenger Tour atteint un statut supérieur avec son triomphe dans la phase finale de ATP 250 Santiago 2020. C’est peut-être un fait qui est passé inaperçu pour beaucoup, mais l’importance pour le pays andin de retrouver une présence dans l’élite est une raison d’espérer pour des millions de personnes. Les ressources sont rares, les infrastructures et les entraîneurs manquent, et la difficulté logistique de fusionner dans les grands tournois et de mesurer les meilleurs, dans un monde où la plupart des tournois sont concentrés loin de l’Amérique du Sud, n’a pas été un obstacle pour Varillas pour encercler le sommet -100, actuellement 135 du classement ATP, meilleur record de sa carrière.

Les exploits de Jaime Yzaga (18e du monde en 1989) et de Luis Horna, qui est devenu 33 du classement en 2004. Son exemple n’a pas pu démocratiser le tennis dans un pays où seuls les privilégiés peuvent opter pour la pratique du tennis, un sport qui souffre des rigueurs de l’altitude remarquable dans laquelle certaines zones du Pays. Battre Filip Horansky puis est tombé avec honneur devant Albert Ramos, dans ce qui était une histoire en première page au Pérou. “Je savais que j’avais des options et j’ai profité de cette opportunité, quelque chose de très important pour un joueur comme moi”, a déclaré Juan Pablo sur le site Web de l’ATP après être entré dans le tirage au sort en tant que perdant chanceux.

“Je ne suis plus dans mon pays depuis Noël. La structuration du circuit m’oblige à passer beaucoup de temps loin de chez moi et ça me manque vraiment”, raconte un homme qui s’entraîne en Argentine aux mains de Pablo Fuente, ayant trouvé ce tournant là. sa carrière qui en peu de temps l’a conduit de 600 dans le monde à avoir le top 100 à proximité. “Je me considère comme un joueur de tennis agressif et mes options passent par le fait de suivre la piste et d’essayer de dicter le jeu, je ne devrais pas devenir passif. Cela change maintenant que j’ai beaucoup plus de confiance. Je suis très professionnel et je veux travailler dur pour aller le plus loin possible “, explique un Juan Pablo Rods Vous voulez revoir le Pérou avec un membre parmi les meilleurs au monde.

