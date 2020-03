Juan Pablo Varillas: “Cette pause m’a touché, puisque j’allais jouer à Miami et Houston”

La joueuse de tennis péruvienne Juan Pablo Varillas Il a accordé une interview au site Web de Depor, où il a parlé de l’arrêt du tennis et du plan qu’il a en tête: “Je pense que ce fut un succès d’arrêter toutes les activités de tennis pour le bien de la santé. Les tournois de tennis vont toujours Être là et la carrière d’un joueur de tennis est longue. Cela m’a un peu affecté à cause de la perte d’une excellente occasion de faire mes débuts au Miami Open 2020 et au tournoi de Houston. L’année dernière, je l’ai raté à cause d’une blessure et cela dimanche prochain, je me rendrai en Argentine pour y préparer cinq semaines. Si le temps est écoulé et que la vie revient à la normale, je me rendrai en Europe deux ou trois semaines avant pour préparer la phase précédente de Roland Garros “, a-t-il conclu. .

