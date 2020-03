Juan Sebastián Cabal: “Je suis fier de mon amélioration”

Pour de nombreux amoureux de ce sport, ils sont un trésor du tennis. C’est ainsi que la paire formée par Juan Sebastián Cabal et Robert Farah, deux représentants chevronnés du tennis classique, qui se distinguent en tant qu’exposants du luxe dans un monde globalisé qui n’a plus de place pour le romantisme. Cabal et Farah montent sur le filet, impriment des effets impossibles sur la balle et se déplacent avec une grande élégance sur le terrain. Leur compréhension mutuelle est tout à fait remarquable, comme en témoignent les deux titres du Grand Chelem réalisés ensemble, auxquels ils entendent ajouter des exploits en compétitions par équipes, cette même édition atteignant le classement de la Colombie pour la phase finale de la Coupe Davis qui jouera à nouveau à Madrid, au cas où la situation due au coronavirus serait terminée et que tout le tennis serait revenu à la normale.

Le numéro deux mondial actuel se souvient encore à quel point il a souffert il y a plusieurs années quand une grave blessure au genou l’a presque empêché de continuer à jouer au tennis: “Je vois la cicatrice presque tous les jours et je me souviens des moments les plus durs que j’ai vécus, qui Ils m’ont appris plusieurs choses. Il y a quinze ans, je ne pouvais pas imaginer dans la vie être dans la position où je suis, avoir été numéro un mondial et avoir conquis de nombreux tournois du Grand Chelem “, ont déclaré les propos recueillis par le site officiel de l’ATP.

Juan Sebastián Cabal se souvient encore de l’épreuve qu’il a dû vivre: “À ces moments-là, tout ce que je pensais, c’était que je me remettrais de cette blessure au genou et ne finirais pas ma vie avec une canne. Dieu merci, j’ai récupéré et deux ans plus tard j’ai pu être à nouveau dans les champs, ce qui me donne 100%. Cela faisait cinq mois avec des béquilles et trois autres avec une canne. À huit mois, j’ai pu marcher à nouveau lentement et un an plus tard, j’ai dû subir une nouvelle intervention chirurgicale parce que je souffrais d’inconfort dans la même zone endommagée. Pour être honnête, ce fut une épreuve difficile, mais je suis fier d’avoir franchi cette étape et je pourrais encore être lié au tennis. “

Pour terminer, le Colombien a évoqué les excellents résultats qu’il a récoltés tout au long de cette année, ajoutant de nombreux titres et devenant numéro un mondial, étant pour beaucoup avec Robert Farah les meilleurs doubleurs du moment: “Nous avons fait des choses très bien au cours des dernières années. Chaque jour, Farah et moi nous entraînons très dur pour continuer à ajouter beaucoup plus de titres. J’espère que nous pourrons continuer à ce niveau pendant encore de nombreuses années et que nous pourrons donner de très bons résultats au tennis colombien “, a conclu Cabal lors de son dernier tournoi le double a été finaliste dans le tournoi d’Acapulco.

.