Judy Murray confiant qu’Andy Murray jouera à nouveau à Wimbledon

Judy Murray dit qu’elle est sûre que son fils Andy Murray jouera à Wimbledon une fois de plus, rejetant les spéculations selon lesquelles l’ancien n ° 1 mondial pourrait ne pas revenir après la reprise du circuit de tennis. S’exprimant devant la BBC Scotland, l’ancien capitaine de la Fed Cup britannique a déclaré: “Je suis sûr (Andy) va (jouer à nouveau à Wimbledon).

Il reste trois mois avant que Wimbledon ne soit allumé, puis ce sera encore 12 mois et Andy n’a que 33 ans et regardez (Roger) Federer! Il est toujours aussi fort à 38 ans, et il y a Serena (Williams, qui a aussi 38 ans), donc il n’y a aucune raison, tant qu’il reste en forme et en bonne santé, pourquoi il ne peut plus jouer à Wimbledon.

C’est la même chose pour Jamie également. L’une des choses que Jamie a dit récemment, lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses objectifs ou ce qu’il voulait encore atteindre avant la fin de sa carrière, il a dit qu’il voulait pouvoir jouer à Wimbledon avec son frère alors espérons que peut arriver un jour. “

Wimbledon a été annulée cette année en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle. Murray n’a plus joué depuis une blessure pelvienne en octobre et visait un retour à l’Open de Miami en mars avant la fermeture du circuit de tennis en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Murray avait subi une opération de la hanche l’année dernière et a fait un retour sur le circuit de tennis où il a remporté l’Open d’Anvers ATP, où il a subi la blessure pelvienne. L’Écossais a remporté le titre de simple de Wimbledon à deux reprises au cours de sa carrière – en 2013 et 2016.