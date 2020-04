Judy Murray explique les défis auxquels Wimbledon était confronté

L’ancienne capitaine de l’équipe de la Fed Cup britannique, Judy Murray, a expliqué à quels défis Wimbledon était confronté et pourquoi il leur était difficile de reporter l’événement et de trouver une nouvelle date. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet, car Wimbledon a été annulée pour la première fois depuis 1945.

L’AELTC a tenu une réunion mercredi pour discuter de la foi de Wimbledon et de ce qui devait être annoncé, car le tournoi a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. “Eh bien, je pense que le calendrier commence déjà à devenir un peu plus encombré vers la fin de l’année parce que tous ceux qui ont eu des tournois annulés se battent pour des espaces pour essayer de terminer, je suppose, la saison du mieux qu’ils peuvent, “Murray a déclaré à la BBC Breakfast.

“Je pense que l’un des grands défis pour Wimbledon est qu’il se joue sur de l’herbe, qui n’est pas une surface artificielle et aussi plus vous avancez dans l’année ou plus bas dans le calendrier, vous avez moins de lumière et bien sûr Wimbledon n’a que le deux courts couverts.

Je pense qu’il y a de gros défis à relever en termes de report. “Je pense, vous savez, qu’il y a énormément de réunions en cours entre les représentants de l’ATP et de la WTA et de l’ITF qui contrôlent tous le calendrier du tennis, mais je pense que c’est un peu une bagarre, les gens essayant d’obtenir un espace pour être en mesure de remplir leur événement, mais ce ne sera tout simplement pas possible pour tout le monde. ”