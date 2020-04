Judy Murray: Il n’y a aucune raison pour qu’Andy ne puisse plus jouer à Wimbledon

Judy Murray a rejeté les suggestions selon lesquelles son fils Andy aurait joué son dernier match à Wimbledon, ajoutant qu’il pourrait toujours faire équipe avec son frère Jamie en double masculin à l’avenir.

Cette année, Wimbledon a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus et la 134e édition des Championnats ne sera désormais organisée qu’en 2021.

OFFICIEL: L’AELTC confirme que Wimbledon 2020 a été annulée «avec grand regret»

L’ancien numéro 1 mondial Andy a été touché et a joué au All England Club cette année après avoir subi un revers de blessure, mais il a maintenant plus de temps pour récupérer.

“Je suis sûr [Andy] volonté [play again at Wimbledon]», A déclaré Judy à la BBC Scotland. “Il reste trois mois avant que Wimbledon ne soit allumé, puis ce sera encore 12 mois et Andy n’a que 33 ans et regardez [Roger] Federer! Il est toujours aussi fort à 38 ans, et il y a Serena [Williams, who is also 38], donc il n’y a aucune raison, tant qu’il reste en forme et en bonne santé, pourquoi il ne peut plus jouer à Wimbledon. C’est la même chose pour Jamie également.

«L’une des choses que Jamie a dit récemment, lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses objectifs ou ce qu’il voulait encore atteindre avant la fin de sa carrière, il a dit qu’il voulait pouvoir jouer à Wimbledon avec son frère alors espérons cela peut arriver un jour. “

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.