Judy Murray partage des activités amusantes pour les enfants à la maison pendant la fermeture actuelle

L’ancienne capitaine de la Fed Cup britannique, Judy Murray, a partagé plusieurs conseils sur la façon de garder les enfants engagés dans des activités amusantes à la maison pendant la période de verrouillage actuelle. Murray a partagé ses propres expériences avec ses enfants, Andy et Jamie, quand ils étaient plus jeunes afin d’aider d’autres parents pendant la nouvelle normale.

S’exprimant sur le site Web de Tennis365, Murray a déclaré: «Je suis convaincu que nous pouvons aider à développer les compétences lorsque les enfants sont très jeunes, car si vous vous développez et que vous développez la confiance dans le sport qui vous intéresse, cela leur sera utile bien pour le reste de leur vie.

Vous devez d’abord le rendre amusant, puis tout le reste peut venir après cela et bien que vous puissiez avoir des éléments de compétitivité dans les jeux, vous voulez vous assurer qu’ils l’apprécient peuvent revenir pour plus. La clé pour quiconque travaille avec des enfants dans le sport est de garder les enfants engagés dans la leçon d’entraîneur parce que nous voulons qu’ils restent dans notre sport.

Cela signifie que les défis que nous leur posons doivent être réalisables et stimulants dans la même mesure et nous espérons que nous trouverons cet équilibre. J’ai fait beaucoup de jeux avec mes garçons qui ont évolué autour du tennis car cela a toujours été mon sport, mais vous pourriez chercher à faire beaucoup de jeux qui garderont les enfants amusés et, espérons-le, les retirer des consoles informatiques et des réseaux sociaux qui sont tels une distraction ces jours-ci.

Mes programmes de coaching ont beaucoup de jeux avec des ballons, des balles molles et du mouvement et l’objectif principal est de faire plaisir à leur journée et d’espérer qu’ils attendront avec impatience leur prochaine leçon ». Murray, dont les fils Andy et Jamie sont devenus le numéro un mondial

1 en simple et en double respectivement, a également donné des exemples de certains des jeux qu’elle a utilisés avec son Andy et Jamie quand ils étaient jeunes.

Tennis de ballon – “La première fois que Jamie et Andy avaient eu un rallye aurait été avec un ballon et le canapé aurait été le filet.

Il est sûr de jouer à l’intérieur et s’il devient compétitif, comme cela a tendance à le faire avec mes garçons, rien ne se casse! “

Tennis de céréales – “Nous avons beaucoup fait celui-ci. Deux couvercles en fer-blanc et une balle de ping-pong. Utilisez votre main pour la balle et pour la faire fonctionner, la main doit être devant vous, ce qui est aussi ce que vous besoin lorsque vous jouez au tennis.

Frapper le ballon devant un élément clé du jeu. ”

Beanbags – «J’utilise beaucoup celui-ci lors de mes séances de coaching avec des joueurs juniors. Utilisez des beanbags et essayez de les amener à les jeter dans des cerceaux. Cela encourage les enfants à avoir une idée de la distance à parcourir et leur donne également la main -une coordination des yeux. ”